Генерал-майор Марченко назвав те, що змінить перебіг війни

Начальник Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ, який опікується загоном безпілотних літальних апаратів, прокоментував ситуацію, що здатна змінити перебіг війни.

Технологічний прорив, що здатний змінити перебіг війни, про який писав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний буде при наявності високоточної зброї на далеку відстань.

Про це розповів генерал-майор Збройних Сил України Дмитро Марченко в ефірі "Еспресо".

"Технологічний прорив буде при наявності високоточної зброї на далеку відстань (>300 км), літаків та систем ППО і радіоелектронної протидії (РЕП)", - заявив Марченко.

Зазначимо, що Україні не вистачає артснарядів і ракет ППО через затримку допомоги. Про це повідомили ЗМІ із посиланням на західних офіційних осіб. Автори матеріалу Bloomberg наголосили, що публічно українські офіційні особи заявляють про продовження боротьбу проти РФ, навіть якщо союзницька підтримка не надійде. Втім, звіти з фронту свідчать про те, що ситуація там стає важчою.

раніше повідомлялося, що Європа має труднощі з постачанням Україні обіцяного мільйона артилерійських снарядів, оскільки країни-члени Альянсу не були готові до такого формату війни. Поки незрозуміло, чи буде ця обіцянка зрештою виконана. Труднощі Європи з постачанням Україні мільйона снарядів мають обʼєктивний характер.

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