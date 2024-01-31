Генерал-майор Марченко назвал то, что изменит ход войны

Технологический прорыв, способный изменить течение войны, о котором писал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, будет при наличии высокоточного оружия на далекое расстояние.

Об этом рассказал генерал-майор Вооруженных Сил Дмитрий Марченко в эфире "Эспрессо".

"Технологический прорыв будет при наличии высокоточного оружия на дальнее расстояние (300 км), самолетов и систем ПВО и радиоэлектронного противодействия (РЭП)", — заявил Марченко.

Отметим, что Украине не хватает артснарядов и ракет ПВО из-за задержки помощи. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на западные официальные лица. Авторы материала Bloomberg подчеркнули, что публично украинские официальные лица заявляют о продолжении борьбы против РФ, даже если союзническая поддержка не поступит. Впрочем, отчеты с фронта свидетельствуют о том, что ситуация там становится более сложной.

ранее сообщалось, что Европа испытывает трудности с поставкой Украине обещанного миллиона артиллерийских снарядов, поскольку страны-члены Альянса не были готовы к такому формату войны. Пока неясно, будет ли это обещание в конце концов выполнено. Трудности Европы с поставкой Украине миллиона снарядов носят объективный характер.

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