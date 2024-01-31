Путин впервые с начала полномасштабной войны посетит страну НАТО — Reuters

Турция не подписала Римский устав, обязывающий выполнять решения МУС, поэтому президент РФ может не бояться ареста.

Президент России Владимир Путин намерен 12 февраля посетить Турцию с официальным визитом и встретиться с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом в среду, 31 января, сообщил турецкий чиновник, которого цитирует Reuters.

В агентстве напомнили, что это будет первый визит Путина в страну-член НАТО после нападения России на Украину в феврале 2022 года.

С тех пор российский президент резко ограничил свои заграничные поездки, особенно после того, как в марте прошлого года Международный уголовный суд (МУС) выдал на его имя ордер на арест за депортацию украинских детей в Россию.

Турция не подписала Римский устав, обязывающий выполнять решения МУС, поэтому Путин может ездить в эту страну, не боясь быть арестованным.

Со времени, когда Россия начала вторжение в Украину, Турция пытается поддерживать хорошие отношения как с Москвой, так и с Киевом. За это время Анкара предоставила Украине военную технику и выразила поддержку ее территориальной целостности, но выступила против санкций Запада против России.

Турция пытается убедить Россию вернуться к соглашению, которое до июля 2023 года позволяло экспорт украинского зерна через безопасный морской коридор через Черное море.

Напомним, встреча Реджепа Таипа Эрдогана с Владимиром Путиным в российском городе Сочи 4 сентября 2023 г. закончилась безрезультатно.

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