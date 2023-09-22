Эрдоган принялся защищать Путина: Россию нельзя игнорировать

Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган не согласен с "негативным подходом" мировых лидеров к российскому президенту-диктатору Владимиру Путину.

Об этом турецкий лидер заявил он в Нью-Йорке, сообщает Reuters.

По словам Эрдогана, несмотря на вторжение в Украину, РФ является одним из ведущих производителей зерна в мире. Мол, именно поэтому "Россия не страна, которую можно игнорировать". Кроме того, президент Турции выразил надежду, что удастся найти решение для возрождения Черноморской зерновой инициативы.

"И лидеры, и премьеры негативно относятся к Путину. Конечно, у нас не одинаковое отношение. Я не считаю такое отношение правильным. Потому что Россия – не обычная страна. Сейчас нельзя игнорировать ее. Мы продолжим наши отношения с Россией в положительном. ключи", — заявил Эрдоган.

Напомним, ранее Эрдоган заявлял, что Путин за "скорейшее прекращение войны" в Украине. Более того, по его словам, "России можно доверять не меньше, чем Западу".

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