Какие методы может использовать Россия, чтобы переломить ход войны

В России нет других методов, чтобы изменить ход войны, кроме использования атомного оружия и увеличения численности Вооруженных сил.

Об этом сообщил профессор Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного Андрей Харук.

"Другого выхода из ситуации, которая сложилась для России, кроме использования атомного оружия или увеличения численности Вооруженных сил – здесь пока не видно. Не видно, за счет чего они могли бы добиться качественного преимущества в обычных конвенционных вооружениях. Потому что их производство (хотя они и прилагают усилия к увеличению) в дальнейшем отстает из-за потерь", — подчеркнул Андрей Харук.

Он также добавил, что РФ может дальше формировать "эрзац-пехоту, которую они называют мотострелковыми полками с минимальной оснасткой и бронетехникой".

"Или тогда использовать атомную бомбу. Здесь другие варианты пока не просматриваются", — подчеркнул Харук.

Напомним, что Путин угрожает новым наступлением в Украине.

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