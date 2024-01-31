Путин угрожает новым наступлением в Украине: какая у него цель

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о необходимости отодвинуть линию боевого столкновения вглубь Украины, чтобы дальнобойное оружие не доставало до территории РФ.

Заявление президента государства-агрессора цитирует пропагандистское издание Readovka.

Во время встречи с доверенными лицами в качестве кандидата в президенты Владимир Путин назвал главную цель российской оккупационной армии в Украине в ближайшее время — отодвинуть линию боевого столкновения на столько, чтобы "дальнобойное оружие иностранного производства" не могло поразить объекты на территории РФ.

По словам хозяина Кремля, на Авдеевском направлении и почти на всей линии боевого столкновения, подразделения российских регулярных войск занимаются тем, что "отодвигают" Силы обороны Украины "от жизненно важных населенных пунктов Российской Федерации".

Как сообщает The Moscow Times, на этой же встрече российский президент заявил, что российский военно-транспортный самолет Ил-76, разбившийся под Белгородом 24 января, якобы был сбит ракетой американского комплекса Patriot. По его словам, об этом свидетельствуют "результаты экспертизы".

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что контингент российской армии, находящейся на войне в Украине, составляет 600 тысяч человек. Это почти половина штатной численности вооруженных сил России.

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