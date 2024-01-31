Путін погрожує новим наступом в Україні: яка його мета

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив про необхідність відсунути лінію бойового зіткнення углиб України, щоб далекобійна зброя не діставала до території РФ.

Заяву президента держави-агресорки цитує пропагандистське видання Readovka.

Під час зустрічі з довіреними особами в якості кандидата в президенти Володимир Путін назвав головну мету російської окупаційної армії в Україні найближчим часом — відсунути лінію бойового зіткнення на стільки, щоб “далекобійна зброя іноземного виробництва” не була здатною вразити об’єкти на території РФ.

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За словами господаря Кремля, на Авдіївському напрямку і майже на всій лінії бойового зіткнення, підрозділи російських регулярних військ займаються тим, що “відсувають” Сили оборони України “від життєво важливих населених пунктів Російської Федерації”.

Як повідомляє The Moscow Times, на цій же зустрічі російський президент заявив, що російський військово-транспортний літак Іл-76, який розбився під Білгородом 24 січня, начебто був збитий ракетою американського комплексу Patriot. За його словами, про це свідчать “результати експертизи”.

Нагадаємо, президент Російської Федерації Володимир Путін повідомив, що контингент російської армії, яка перебуває на війні в Україні, становить 600 тисяч осіб. Це майже половина від штатної чисельності збройних сил Росії.

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