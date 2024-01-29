"Путіна зупинить тільки одне" – очільник МЗС Литви назвав головну умову

Президент-диктатор Росії Володимир Путін не зупиниться, доки його не зупинять. Для цього необхідно, щоб Україна перемогла у війні.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс.

"Я говоритиму про це щоразу, коли маю можливість: Путін не зупиниться, поки його не зупинять. Єдиний спосіб зупинити його – це виграти війну в Україні. І це єдиний спосіб справді бути впевненим, що його експансіоністську ідею зупинено, можливо, не зупинено назавжди, бо хто знає, ми не можемо передбачити майбутнє, але принаймні зупинено", - наголосив політик.

Литовський міністр також наголосив, що дії Росії небезпечні не лише для України, а й для інших держав.

"Це стає дійсно небезпечним для України, але потім воно стає небезпечним і для всіх інших. Це може бути Молдова, Грузія та навіть країни Балтії. І подивіться, норвезький глава Генштабу каже: ви знаєте, ми маємо бути готові до справжньої війни", - резюмував очільник МЗС Литви.

Нагадаємо, Росія готує підґрунтя для дестабілізації Молдови – в ISW назвали ознаки.

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