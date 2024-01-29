У Сеулі автівка протаранила пост охорони перед посольством Росії

Автомобіль в'їхав у пост охорони перед посольством Росії в центрі Сеула.

У центрі Сеула – столиці Південної Кореї – позашляховик протаранив пост охорони перед посольством Росії, серйозно травмувавши поліцейського.

Про це повідомляє Yonhap.

Інцидент стався о 22:10 у неділю, 28 січня. Постраждалого поліцейського доправили до лікарні з серйозними травмами шиї і плечей.

Відомо, що водій не перебував у стані алкогольного сп'яніння. Поліція з'ясовує причину аварії.

Нагадаємо, у Стамбулі сталася стрілянина у католицькій церкві під час служби – є жертва (фото).

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