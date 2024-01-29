Вирішив зігрітися: чоловік підпалив мотоцикл сусіда, бо змерз

В Індії чоловік підпалив мотоцикл свого сусіда, бо йому було холодно.

Принаймні так він пояснив свої дії поліції, передає NDTV.

За даними правоохоронців, у четвер, 25 січня, у Делі був сильний холод, тож мешканець району Пул Прахладпур підпалив транспортний засіб, щоб зігрітися.

У 2,5-хвилинному відео, яке з'явилося у соціальних мережах, можна побачити, як Кішан Кумар підпалює мотоцикл, припаркований на смузі руху у GC Block. Також видно, як Кумар деякий час стоїть перед двоколісним транспортним засобом, що горить.

"Близько третьої години ночі Кумар підпалив за допомогою сірника мішок, що лежав на мотоциклі Hero Splendor", - розповів поліцейський.

За словами офіцера, помітивши мотоцикл, що палає, його власник і ще один сусід вийшли з будинків і повідомили про це поліцію.

"Виклик надійшов о 4:37 ранку, на місце було відправлено бригаду. За допомогою пожежних вогонь загасили, але на той час мотоцикл повністю обгорів", - розповів офіцер.

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Поліція повідомила, що вони впізнали Кумара за допомогою записів з камер відеоспостереження та заарештували його у його будинку.

Кумар повідомив поліції, що підпалив мотоцикл, бо йому було холодно.

За даними поліції, йому пред'явлено звинувачення за статтею 435 Кримінального кодексу (завдання шкоди, заподіяної вогнем або вибуховою речовиною з наміром завдати збитків).

За словами очевидців, перед інцидентом деякі мешканці бачили Кумара, як він сидів у моторикші, припаркованій неподалік.

За словами поліції, Кумар працює муляром і живе зі своєю родиною у тому ж кварталі, де стався інцидент.

Поліція провела його медичне обстеження, щоб встановити, чи перебував він під впливом алкоголю чи наркотичних речовин. Його продовжують допитувати.

Нагадаємо, голого пастора побили після спроби "очистити заміжню жінку від поганого настрою" сексом. Його заскочили на гарячому.

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