У Європі визначили найнебезпечніші міста 2023 року

Рейтинг очолила популярна серед туристів столиця Італії - місто Рим.
Відповідно до звіту ЄС щодо якості життя в європейських містах у 2023 році, найнебезпечнішим містом було визнано столицю Італії — Рим.
Про це йдеться в опублікованому офіційному документі Євросоюзу.
Попри те, що італійська столиця належить до найпопулярніших серед туристів міст, лише 38% опитаних погодилися, що на вулицях Рима безпечно перебувати вночі.
Друге місце в цьому антирейтингу посіла грецька столиця Афіни (40%), третє – французьке портове місто Марсель (43%).
У цьому звіті йдеться, що люди почувають себе в більшій безпеці в невеликих містах. Зокрема, 75% мешканців міст з населенням до 250 тисяч назвали місце свого проживання безпечним, а в містах з населенням від 1 до 5 мільйонів жителів безпечно себе почуває лише 67%.
Згідно з дослідженням, до трійки найбезпечніших міст у Європі увійшли столиця Данії Копенгаген, іспанське місто Ов'єдо та столиця Словенії Любляна – всі вони набрали 87% схвалення.
Перелік дев'яти найнебезпечніших міст 2023 року виглядає так:
- Рим, Італія (38%).
- Афіни, Греція (40%).
- Марсель, Франція (43%).
- Неаполь, Італія (44%).
- Льєж, Бельгія (44%).
- Стамбул, Туреччина (44%).
- Острава, Чехія (45%).
- Мішкольц, Угорщина (48%).
- Софія, Болгарія (48%).
Нагадаємо, 2023 року найдорожчими містами світу визнали Сінгапур і Цюрих.
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