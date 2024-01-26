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У Європі визначили найнебезпечніші міста 2023 року

У Європі визначили найнебезпечніші міста 2023 року

Рим / Фото: pixabay.com

Рейтинг очолила популярна серед туристів столиця Італії - місто Рим.

Відповідно до звіту ЄС щодо якості життя в європейських містах у 2023 році, найнебезпечнішим містом було визнано столицю Італії — Рим.

Про це йдеться в опублікованому офіційному документі Євросоюзу.

Попри те, що італійська столиця належить до найпопулярніших серед туристів міст, лише 38% опитаних погодилися, що на вулицях Рима безпечно перебувати вночі. 

Друге місце в цьому антирейтингу посіла грецька столиця Афіни (40%), третє – французьке портове місто Марсель (43%).

У цьому звіті йдеться, що люди почувають себе в більшій безпеці в невеликих містах. Зокрема, 75% мешканців міст з населенням до 250 тисяч назвали місце свого проживання безпечним, а в містах з населенням від 1 до 5 мільйонів жителів безпечно себе почуває лише 67%. 

Згідно з дослідженням, до трійки найбезпечніших міст у Європі увійшли столиця Данії Копенгаген, іспанське місто Ов'єдо та столиця Словенії Любляна – всі вони набрали 87% схвалення.

Перелік дев'яти найнебезпечніших міст 2023 року виглядає так:

  • Рим, Італія (38%).
  • Афіни, Греція (40%).
  • Марсель, Франція (43%).
  •  Неаполь, Італія (44%).
  •  Льєж, Бельгія (44%).
  •  Стамбул, Туреччина (44%).
  • Острава, Чехія (45%).
  • Мішкольц, Угорщина (48%).
  • Софія, Болгарія (48%).

Нагадаємо, 2023 року найдорожчими містами світу визнали Сінгапур і Цюрих.

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