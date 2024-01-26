У Європі визначили найнебезпечніші міста 2023 року

Відповідно до звіту ЄС щодо якості життя в європейських містах у 2023 році, найнебезпечнішим містом було визнано столицю Італії — Рим.

Про це йдеться в опублікованому офіційному документі Євросоюзу.

Попри те, що італійська столиця належить до найпопулярніших серед туристів міст, лише 38% опитаних погодилися, що на вулицях Рима безпечно перебувати вночі.

Друге місце в цьому антирейтингу посіла грецька столиця Афіни (40%), третє – французьке портове місто Марсель (43%).

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У цьому звіті йдеться, що люди почувають себе в більшій безпеці в невеликих містах. Зокрема, 75% мешканців міст з населенням до 250 тисяч назвали місце свого проживання безпечним, а в містах з населенням від 1 до 5 мільйонів жителів безпечно себе почуває лише 67%.

Згідно з дослідженням, до трійки найбезпечніших міст у Європі увійшли столиця Данії Копенгаген, іспанське місто Ов'єдо та столиця Словенії Любляна – всі вони набрали 87% схвалення.

Перелік дев'яти найнебезпечніших міст 2023 року виглядає так:

Рим, Італія (38%).

Афіни, Греція (40%).

Марсель, Франція (43%).

Неаполь, Італія (44%).

Льєж, Бельгія (44%).

Стамбул, Туреччина (44%).

Острава, Чехія (45%).

Мішкольц, Угорщина (48%).

Софія, Болгарія (48%).

Нагадаємо, 2023 року найдорожчими містами світу визнали Сінгапур і Цюрих.

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