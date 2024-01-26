ЄС готується, що транзит газу з РФ через Україну буде припинено – Bloomberg

У Брюсселі очікують, що навіть ті країни, які найбільше залежать від постачань російського газу, зможуть знайти альтернативні постачання.

Євросоюз не розраховує на продовження угоди щодо транзиту російського газу через Україну після завершення дії договору наприкінці 2024 року. Натомість у Брюсселі аналізують потенційні сценарії з альтернативними постачанням "блакитного палива" до Європи.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.

Виконавча влада ЄС обґрунтовує свою позицію тим, що навіть ті країни, які найбільше залежать від постачань російського газу, зокрема Австрія та Словаччина, зможуть знайти альтернативні постачання у разі припинення транзиту через Україну.

У статті йдеться, що Єврокомісія провела попередній аналіз потенційних сценаріїв унаслідок припинення угоди про транзит газу, включно з моделюванням пропускної здатності інших з'єднань, як-от "Турецький потік", щоб допомогти компенсувати можливий дефіцит.

Таке питання стане темою обговорення з державами-членами ЄС у лютому, перш ніж цей план офіційно презентують міністрам енергетики на зустрічі у Брюсселі 4 березня.

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У публікації зазначається, що все ще можуть бути певні способи забезпечити постачання газу через Україну для країн і компаній, які мають контракти після 2024 року.

Один із варіантів – постачання Росією газу до українського кордону, а потім укладання суб'єктом ЄС угоди з оператором транспортної системи України про транспортування палива до Австрії, Словаччини чи Чехії.

Нагадаємо, 24 січня прем'єр Словаччини Роберт Фіцо після перемовин зі своїм українським колегою Денисом Шмигалем заявив, що транзит російського газу через Україну начебто продовжиться. Однак в українському уряді це спростовують. Видання "РБК-Україна" із посиланням на джерело у Кабміні повідомило, що детально питання про транзит газу 2025 року на зустрічі Шмигаля та Фіцо не розглядалося. Український прем’єр лише сказав колезі, що транзитний контракт із "Газпромом", який закінчується 2024 року, не може бути подовжений.

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