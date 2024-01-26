"Імітатор ядерного вибуху": експерт розповів, чи є загроза від Росії

Російські окупанти продовжують провокувати світ ядерною зброєю. Там кажуть навіть про “імітатор ядерного вибуху”. Проте це насправді звичайний навчальний засіб.

Про це розповів військовий експерт Defense Express Валерій Рябих, пише “Експресо”.

За його словами, “імітатор ядерного вибуху” був давно винайдений. Це технології були ще у Радянському Союзу. Проте це свідчить, що РФ втратила ці розробки та вичерпала майже нескінченні запаси - через що повернулася до старих креслень.

"Тут дуже страшні слова - "імітатор ядерного вибуху", але насправді це звичайний навчальний засіб. А противник використовує подібну новину у двох ракурсах. У першу чергу, звісно, з метою інформаційного впливу, що у РФ готуються до ядерного протистояння. А по-друге, що вони здатні виготовити таку штуковину. Слід зазначити, що всі, хто навчався щонайменше у військових училищах за радянські часи, пройшли через навчання з використанням подібних засобів. Тут нічого такого немає", - наголосив військовий експерт.

Він також додав, що такий засіб робиться на основі дизельного пального, керосину та із застосуванням фосфору. І для РФ головна мета - зробити імітацію ядерного вибуху та основних його факторів.

“Тобто світлового випромінювання, ударної хвилі та формування так званого ядерного гриба, який має бути заввишки щонайменше до 1 км, щоб його можна було спостерігати з відстані до 30 км. Ця імітація робиться в ході навчань для відпрацювання дій підрозділів в умовах застосування ядерної зброї. Те, що вони зараз повернулися до винаходу, який вже давно було винайдено, це говорить, що до цього вони втратили ці технології, що були у Радянському Союзі, закінчилися ті майже нескінчені запаси, тому і вирішили підняти старі креслення, щоб зробити нове”, - підкреслив Валерій Рябих.

Нагадаємо, що Лукашенко заявив, що Білорусь безкоштовно отримала від Росії ядерні ракети "Іскандер".

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