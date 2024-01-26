Викраденого в Україні хлопчика “всиновив” російський десантник-убивця

Російський десантник перебуває у базі українського сайту “Миротворець” через скоєння воєнних злочинів в Україні.

Псковський десантник Віктор Філонов, якого звинувачують у вбивствах мирних жителів в Україні, разом із дружиною “всиновив” викраденого в Донецькій області 7-річного хлопчика на ім’я Олег.

Нещодавно про це повідомили у сюжеті на російському телеканалі “Росія Псков”.

Повідомляється, що “усиновлення” відбулося у грудні 2023 року. Філонови забрали дитину з дитячого будинку у Великих Луках Донецької області ще у 2022 році.

Співробітники дитбудинку розповіли, що “усиновлений” хлопчик народився на Донеччині, але не повідомили, чи є у нього батьки. Олег страждає від ПТСР.

32-річний Віктор Філонов з 2012 року служить у 234-му полку 76-ї десантно-штурмової дивізії. За словами родичів десантника, він бере участь у війні з Україною від самого початку. Російська влада нагородила його медалями “За повернення Криму” та “Учасник військової операції в Сирії”.

Російський десантник перебуває у базі українського сайту “Миротворець” через скоєння воєнних злочинів в Україні. Стверджується, що він брав участь у вбивствах та терорі мирних жителів у Бучі, Бородянці та інших місцях.

Зараз Філонов перебуває у Пскові, де відновлюється після поранення, але планує повернутись на війну.

У дружини десантника Марії на війні в Україні загинув брат, ще один її брат воює.

Нагадаємо, раніше голова однієї з російських політичних партій 70-річний Сергій Миронов із дружиною Інною Варламовою "всиновили" вивезену з України дитину. Водночас росіяни змінили ім’я та прізвище викраденої української дівчинки.

Читайте також: