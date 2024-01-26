Похищенного в Украине мальчика усыновил российский десантник-убийца

Псковский десантник Виктор Филонов, обвиняемый в убийствах мирных жителей в Украине, вместе с женой "усыновил" похищенного в Донецкой области 7-летнего мальчика по имени Олег.

Недавно об этом сообщили в сюжете на российском телеканале "Россия Псков".

Сообщается, что усыновление произошло в декабре 2023 года. Филоновы забрали ребенка из детского дома в Великих Луках Донецкой области еще в 2022 году.

Сотрудники детдома рассказали, что "усыновленный" мальчик родился в Донецкой области, но не сообщили, есть ли у него родители. Олег страдает ПТСР.

32-летний Виктор Филонов с 2012 года служит в 234-м полку 76-й десантно-штурмовой дивизии. По словам родственников десантника, он участвует в войне с Украиной с самого начала. Российские власти наградили его медалями "За возвращение Крыма" и "Участник военной операции в Сирии".

Российский десантник находится в базе украинского сайта Миротворец из-за совершения военных преступлений в Украине. Утверждается, что он участвовал в убийствах и терроре мирных жителей в Буче, Бородянке и других местах.

Сейчас Филонов находится в Пскове, где восстанавливается после ранения, но планирует вернуться на войну.

У жены десантника Марии на войне в Украине погиб брат, еще один брат воюет.

Напомним, ранее глава одной из российских политических партий 70-летний Сергей Миронов с женой Инной Варламовой "усыновили" вывезенного из Украины ребенка. В то же время россияне сменили имя и фамилию похищенной украинской девочки.

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