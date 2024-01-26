"Имитатор ядерного взрыва": эксперт рассказал, есть ли угроза от России

Российские оккупанти продолжают провоцировать мир ядерным оружием. Там говорят даже об "имитаторе ядерного взрыва". Однако это действительно обычное учебное средство.

Об этом рассказал военный эксперт Defense Express Валерий Рябых, пишет Экспрессо.

По его словам, "имитатор ядерного взрыва" был давно изобретен. Эти технологии были еще в Советском Союзе. Однако это свидетельствует о том, что РФ потеряла эти разработки и исчерпала почти бесконечные запасы – из-за чего вернулась к старым чертежам.

"Здесь очень страшные слова — "имитатор ядерного взрыва", но на самом деле это обычное учебное средство. А противник использует подобную новость в двух ракурсах. В первую очередь, конечно, с целью информационного влияния, которое в РФ готовятся к ядерному противостоянию. А по- второе, что они способны изготовить такую штуковину. Следует отметить, что все, кто учился как минимум в военных училищах в советское время, прошли через обучение с использованием подобных средств. Здесь ничего такого нет", — подчеркнул военный эксперт.

Он также добавил, что такое средство делается на основе дизельного горючего, керосина и с применением фосфора. И для РФ главная цель – произвести имитацию ядерного взрыва и основных его факторов.

“То есть световое излучение, ударная волна и формирование так называемого ядерного гриба, который должен быть высотой не менее 1 км, чтобы его можно было наблюдать с расстояния до 30 км. Эта имитация делается в ходе учений по отработке действий подразделений в условиях применения ядерного оружия. То, что они сейчас вернулись к изобретению, которое уже давно было изобретено, это говорит, что до этого они потеряли эти технологии, которые были в Советском Союзе, закончились почти бесконечные запасы, поэтому и решили поднять старые чертежи, чтобы сделать новое”, – подчеркнул Валерий Рябых.

Напомним, что Лукашенко заявил, что Беларусь бесплатно получила от России ядерные ракеты "Искандер".

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