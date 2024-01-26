ЕС готовится, что транзит газа из РФ через Украину будет прекращен — Bloomberg

В Брюсселе ожидают, что даже те страны, которые больше всего зависят от поставок российского газа, смогут найти альтернативные поставки.

Евросоюз не рассчитывает на продление соглашения о транзите российского газа через Украину после завершения действия договора в конце 2024 года. В Брюсселе анализируют потенциальные сценарии с альтернативными поставками "голубого топлива" в Европу.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Исполнительные власти ЕС обосновывают свою позицию тем, что даже те страны, которые больше всего зависят от поставок российского газа, в частности Австрия и Словакия, смогут найти альтернативные поставки в случае прекращения транзита через Украину.

В статье говорится, что Еврокомиссия провела предварительный анализ потенциальных сценариев вследствие прекращения соглашения о транзите газа, включая моделирование пропускной способности других соединений, таких как "Турецкий поток", чтобы помочь компенсировать возможный дефицит.

Такой вопрос станет темой обсуждения с государствами-членами ЕС в феврале, прежде чем этот план официально представят министрам энергетики на встрече в Брюсселе 4 марта.

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В публикации отмечается, что все еще могут быть некоторые способы обеспечить поставки газа через Украину для стран и компаний, имеющих контракты после 2024 года.

Один из вариантов – поставка Россией газа к украинской границе, а затем заключение субъектом ЕС соглашения с оператором транспортной системы Украины о транспортировке топлива в Австрию, Словакию или Чехию.

Напомним, 24 января премьер Словакии Роберт Фицо после переговоров со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем заявил, что транзит российского газа через Украину якобы продолжится. Однако в украинском правительстве это опровергают. Издание "РБК-Украина" со ссылкой на источник в Кабмине сообщило, что подробно вопрос о транзите газа в 2025 году на встрече Шмыгаля и Фицо не рассматривался. Украинский премьер лишь сказал коллеге, что заканчивающийся в 2024 году транзитный контракт с "Газпромом" не может быть продлен.

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