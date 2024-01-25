ООН открыла в российском банке счет: стало известно, зачем

Там объяснили, что открытие счета было необходимо, поскольку у других обычных каналов платежа были проблемы, связанные с санкциями.

ООН открыла счет в российском банке в 2022 году, поскольку западные санкции вроде бы усложнили использование обычных платежных каналов.

Об этом заявил представитель ООН, сообщает USNews.

Как отмечается, одно из 13 важнейших кредитных учреждений России по данным центрального банка на этой неделе заявило, что ООН открыла счет в неизвестном, несанкционном российском кредиторе. Это вроде бы требовалось для того, чтобы проводить операции в рублях.

"Секретариат ООН открыл российский банковский счет в соответствии с нашей политикой оказания помощи всем государствам-членам в уплате их начисленных взносов, в противном случае они теряют право голоса", – сказал представитель ООН.

Он также добавил, что открытие счета было необходимо, поскольку у других обычных каналов платежа были проблемы, связанные с санкциями. Банковский счет использовался для получения начисленных и добровольных взносов в ООН.

Отметим, что Запад наложил санкции на финансовую систему РФ после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Напомним, что в ООН назвали количество гражданских, погибших в войне в Украине.

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