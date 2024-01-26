В Европе определили самые опасные города 2023 года

Согласно отчету ЕС о качестве жизни в европейских городах в 2023 году, самым опасным городом была признана столица Италии — Рим.

Об этом говорится в опубликованном официальном документе Евросоюза.

Несмотря на то, что итальянская столица входит в число самых популярных среди туристов городов, только 38% опрошенных согласились, что на улицах Рима безопасно находиться ночью.

Второе место в этом антирейтинге заняла греческая столица Афины (40%), третье – французский портовый город Марсель (43%).

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В этом отчете говорится, что люди чувствуют себя в большей безопасности в небольших городах. В частности, 75% жителей городов с населением до 250 тысяч назвали место своего жительства безопасным, а в городах с населением от 1 до 5 миллионов жителей безопасно себя чувствует только 67%.

Согласно исследованию, в тройку самых безопасных городов в Европе вошли столица Дании Копенгаген, испанский город Овьедо и столица Словении Любляна – все они набрали 87% одобрения.

Список девяти самых опасных городов в 2023 году выглядит так:

Рим, Италия (38%).

Афины, Греция (40%).

Марсель, Франция (43%).

Неаполь, Италия (44%).

Льеж, Бельгия (44%).

Стамбул, Турция (44%).

Острава, Чехия (45%).

Мишкольц, Венгрия (48%).

София, Болгария (48%).

Напомним, в 2023 году самыми дорогими городами мира признали Сингапур и Цюрих.

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