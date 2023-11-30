Самые дорогие и самые дешевые города мира для жизни 2023 года – рейтинг

В 2023 году самыми дорогими городами мира признали Сингапур и Цюрих.

Рейтинг составил аналитическое подразделение британского журнала The Economist – Economist Intelligence Unit.

Сингапур уже не в первый раз возглавляет подобные рейтинги: город считается самым дорогим местом для жизни девять из последних 11 лет. Продукты питания, алкоголь и одежда в международном деловом центре могут стоить целое состояние. Стоимость сертификата, необходимого для владения автомобилем, недавно превысила 106 тысяч долларов.

Сингапур / Фото: Bodo Travel

Тем временем Цюрих поднялся на пять позиций по сравнению с прошлым годом. Самый большой город Швейцарии всегда дорогой. В 2020 году он занял первое место и редко покидает первую десятку. Его подъем на вершину индекса обусловлен главным образом тем, что швейцарский франк укрепился более чем на 10% к доллару за последний год. Опорный город в опросе — Нью-Йорк, поэтому если валюта страны укрепляется, ее города, как правило, поднимаются в рейтинге.

Цюрих / Фото: letsportpeople.com

Топ-10 самых дорогих городов мира для проживания в 2023 году:

Цюрих (Швейцария) и Сингапур

Женева (Швейцария) и Нью-Йорк (США)

Гонконг (Китай)

Лос-Анджелес (США)

Париж (Франция)

Тель-Авив (Израиль) и Копенгаген (Дания)

Сан-Франциско (США)

Города Западной Европы, в частности, Копенгаген, Дублин и Вена, занимают около половины из 20 лучших мест. Одной из причин является рост цен. Другая причина состоит в том, что Европейский центральный банк шесть раз повышал процентные ставки в 2023 году, чтобы обуздать инфляцию, что привело к удорожанию евро на 7% к доллару. Североамериканские города в этом году опустились в рейтинге: Нью-Йорк, в прошлом году ставший самым дорогим городом вместе с Сингапуром, опустился на третье место.

Топ-10 самых дешевых городов мира:

Дамаск (Сирия)

Тегеран (Иран)

Триполи (Ливия)

Карачи (Пакистан)

Ташкент (Узбекистан)

Тунис (Северная Африка)

Лусака (Замбия)

Ахмедабад (Индия)

Лагос (Нигерия)

Буэнос-Айрес (Аргентина) и Ченнай (Индия)

Напомним, Зеленский возглавил рейтинг "Мечтатели" от Politico. Президент Украины завоевал титул "Марафонец", став самым влиятельным деятелем в Европе.

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