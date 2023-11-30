75-летняя женщина заявила, что уже полвека ничего не ест: как она живет (фото)

75-летняя вьетнамская женщина утверждает, что в течение 50 лет она не ела ни одной твердой пищи, а только пьет воду и сладкие безалкогольные напитки.

Об этом пишет Oddity Central.

Буй Тхи Лой из коммуны Локкнин в провинции Куангбин утверждает, что никогда не испытывает тяги к твердым продуктам. Все началось в 1963 году, когда молния ударила ее, когда она и другие женщины поднимались на гору, чтобы помочь раненым солдатам во время войны. Она потеряла сознание, и хотя она выжила, с тех пор все изменилось. После того, как она приехала, она ничего не ела в течение нескольких дней, поэтому друзья принялись давать ее подслащенную воду.

Через несколько лет после удара молнии Буй Тхи Лой продолжала есть жесткую пищу, преимущественно фрукты, потому что ее семья и друзья настаивали на этом, но она никогда не испытывала потребности в таком питании. В 1970 году она навсегда отказалась от твердой пищи, полагаясь исключительно на воду и неалкогольные напитки как средство существования. Ее холодильник и морозильник наполнены бутылками с водой и сладкими безалкогольными напитками.

Буй Тхи Лой / Фото: Tran Anh

75-летняя женщина утверждает, что одного запаха пищи достаточно, чтобы вызвать тошноту, и хотя она всегда готовила для своих детей, на самом деле она никогда не ела собственную пищу. Теперь, когда ее дети выросли и ушли, ее кухня пылится.

Интересно, что из-за своей удивительной диеты она никогда не могла кормить грудью своих детей, и ей пришлось просить молока у других.

Буй Тхи Лой / Фото: Tran Anh

По словам врачей, сладкие безалкогольные напитки помогают быстро компенсировать энергию организма в трудные времена и поддерживать работу пищеварительной системы. Однако они подчеркивают, что безалкогольные напитки могут быть опасны для здоровья человека и могут привести к таким проблемам, как ожирение, диабет, высокое кровяное давление и сердечно-сосудистые заболевания.

Напомним, пара с ужасом обнаружила, что полгода пила туалетную воду. У них начался кашель и выпадали волосы.

Читайте также: