Праздник приближается: когда лучше всего покупать елку и как за ней ухаживать

Чтобы елка радовала вас своей красотой в Рождество и Новый год, вам нужно знать, когда нужно ее поставить и как за ней ухаживать.

Если вы купите елку слишком рано, вы рискуете получить грустное и голое дерево еще до того, как рождественские подарки будут развернуты. Команда Christmas Tree World назвала Еxpress.co.uk лучшую дату для покупки настоящей елки. И, поскольку начиная с этого года мы будем праздновать Рождество вместе со всем миром, к этим советам стоит прислушаться.

Когда нужно ставить елку

Настоящие рождественские елки живут в доме в среднем от четырех до пяти недель. Британцам рекомендуют устанавливать елку 3 декабря, чтобы она простояла весь праздничный месяц до начала января. Многие семьи предпочитают ставить елки первого декабря - это тоже неплохой выбор.

В Украине, поскольку Рождество раньше праздновалось после Нового года, елочные базары открывались не раньше 4-6 декабря. В этом году, в связи с переходом на новый церковный календарь, Рождество мы тоже будем праздновать 25 декабря, соответственно, рождественские базары тоже могут открыться раньше.

Как выбрать елку

Главное — выбрать хорошую качественную елку. Перед покупкой необходимо проследить, чтобы иглы были гибкими и зелеными, поскольку жесткие иглы, которые ломаются при сгибании быстро облетят.

Также остерегайтесь большого количества падающих иголок. Если при небольшом движении с елки сыплется много иголок, не покупайте ее.

Как ухаживать за настоящей елкой

Купив здоровое дерево, как только вы принесете его домой, вам нужно отпилить ствол на 2-3 см. Это избавит ваше дерево от затвердевшего сока и позволит ему впитывать много воды, чтобы оставаться свежим и зеленым на протяжении всех праздников. Настоящие рождественские елки могут выпивать до полутора литров воды в день, поэтому обязательно проверяйте, чтобы ее подставка каждый день пополнялась водой.

Также по возможности поместите дерево подальше от батареи, так как колебания температуры могут очень быстро высушить дерево.

Если вы последуете всем этим полезным советам, красивая рождественская елка будет стоять весь декабрь.

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