Свято наближається: коли найкраще купувати ялинку та як за нею доглядати

Щоб ялинка тішила вас своєю красою на Різдво та Новий рік, вам потрібно знати, коли її поставити та як за нею доглядати.

Якщо ви купите ялинку занадто рано, то ризикуєте отримати сумне й голе дерево ще до того, як будуть розпаковані різдвяні подарунки. Команда Christmas Tree World назвала Еxpress.co.uk найкращу дату для купівлі справжньої ялинки. І оскільки від цього року ми святкуватимемо Різдво разом з усім світом, до цих порад варто дослухатися.

Коли треба ставити ялинку

Справжні різдвяні ялинки живуть в оселі в середньому від чотирьох до п'яти тижнів. Британцям рекомендують встановлювати ялинку 3 грудня, щоб вона простояла весь святковий місяць до початку січня. Багато родин воліють ставити ялинки першого грудня – це також непоганий вибір.

В Україні, оскільки Різдво раніше святкувалося після Нового року, ялинкові базари відкривалися не раніше 4-6 грудня. Цьогоріч, у зв'язку з переходом на новий церковний календар, Різдво ми також святкуватимемо 25 грудня, відповідно, різдвяні базари теж можуть відкритися раніше.

Як вибрати ялинку

Головне – вибрати хорошу якісну ялинку. Перед купівлею необхідно простежити, щоб голки були гнучкими й зеленими, оскільки жорсткі голки, які ламаються під час згинання, швидко обпадуть.

Також остерігайтеся великої кількості голок, які падають. Якщо в разі невеликого руху з ялинки сиплеться багато голок, не купуйте її.

Як доглядати за справжньою ялинкою

Придбавши здорове дерево, щойно ви принесете його додому, вам потрібно відпиляти стовбур на 2-3 см. Це позбавить ваше дерево від затверділого соку і дозволить йому вбирати багато води, щоб залишатися свіжим і зеленим протягом усіх свят. Справжні різдвяні ялинки можуть випивати до півтора літра води на день, тому обов'язково перевіряйте, щоб їхня підставка щодня поповнювалася водою.

Також за можливості розташуйте дерево якомога далі від батареї, тому що коливання температури можуть дуже швидко висушити вашу ялинку.

Якщо ви дотримаєтеся всіх цих корисних порад, гарна різдвяна ялинка стоятиме весь грудень.

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