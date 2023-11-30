Украинцев предупредили о дефиците электроэнергии: будут ли отключения света

В "Укрэнерго" призвали экономно потреблять электроэнергию в вечерние часы.

Без электроэнергии из-за непогоды в Украине остается 191 населенный пункт по состоянию на утро 30 ноября. В вечерние часы возможен дефицит электроэнергии.

Об этом сообщили в "Укрэнерго"

"Укрэнерго" включило в работу последнюю из поврежденных непогодой магистральных высоковольтных линий. Надежность питания южного региона восстановлена. По состоянию на утро обесточенным из-за непогоды остается 191 населенный пункт.

Дефицит электроэнергии 30 ноября

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"В вечерние часы 16:00 – 18:00 в энергосистеме возможен дефицит электроэнергии. Пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережливо!" – призывали в компании.

Там обратили внимание, что потребление электроэнергии может расти, поскольку 30 ноября прогнозируемая среднесуточная температура воздуха будет составлять -4 градуса.

"Также на этот показатель влияет одновременное подключение тысяч потребителей, которые были обесточены из-за непогоды. Энергосистема испытывает перегрузку", — пояснили в "Укрэнерго".

Там прогнозируют в вечерние часы дефицит электроэнергии в энергосистеме, однако применение графиков отключений не предполагается.

Где самая сложная ситуация с электроснабжением

Облэнерго продолжают заживлять потребителей. Самая сложная ситуация с электричеством остается в Одесской области. Непогода прибавила отключений и в Сумской области.

Всего из-за непогоды на утро обесточен 191 населенный пункт в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Черкасской, Сумской областях.

Из-за боевых действий и по другим причинам без света остаются 442 населенных пункта. Из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Донецкой, Харьковской, Херсонской областях.

Выработанной украинскими электростанциями энергии пока достаточно для обеспечения потребностей бытовых и юридических потребителей.

Напомним, мощноя непогода 27 ноября обесточила 1638 населенных пунктов в 17 областях Украины. Энергетики до сих пор работают над восстановлением электроснабжения.

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