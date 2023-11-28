Специалист объяснил, почему украинцам следует экономить электроэнергию

Каждый из нас может повлиять на ситуацию.

В Украине этой зимой возможны отключения электроэнергии. Чтобы избежать этого, гражданам следует быть бережливыми.

Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, пишет "Укринформ".

Следует позаботиться и о государстве, и о себе

По словам эксперта, если температура воздуха будет ниже 8 градусов, то в Украине возможен серьезный дефицит электроэнергии. К сожалению, перекрывать его будет нечем. Так, в пиковые часы могут быть ограничения потребления электроэнергии.

"Европейская энергосистема имеет определенные ограничения в пересечениях с украинским. Поэтому в какой-то момент придет время, когда придется ограничивать потребление в пиковые часы. То есть между 8 и 10 утра или 17 и 20-21 вечера", – пояснил Харченко.

Однако избежать отключений все же возможно. Прежде всего, должна быть экономия электроэнергии со стороны граждан. В этом контексте украинцев призывают отключать бойлеры, утюги, стиральные машины и все, что с этим связано. Если каждая квартира в нашей стране сэкономит по 3-4 кВт – результат для энергосистемы будет заметен.

"Поэтому если украинцы будут действительно экономить, возможно, мы сможем обойтись без отключений. Если люди будут потреблять в привычном режиме, по максимуму, тогда, я думаю, что отключения будут", – говорит Александр Харченко.

При этом речь идет об ограничениях на 2-3 часа в условиях предполагаемого и комфортного графика. Специалист констатировал, что сейчас мы очень близки той линии, где, возможно, придется ограничивать потребителей.

Напомним, ранее в экономию людей призывали в "Укрэнерго".

Читайте также: