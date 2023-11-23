Энергетики настойчиво просят украинцев экономить электроэнергию

Сегодня украинская энергетика переживает сложный период, ведь несколько блоков электростанций все еще ремонтируются и не могут работать на полную мощность.

У Укрэнерго просят украинцев экономить электроэнергию. Особенно это необходимо в период с 17:00 до 19:00.

Об этом Укрэнерго сообщает в Telegram.

"В условиях, когда несколько блоков электростанций все еще ремонтируются и не могут работать, это нарушает баланс между потреблением и производством электроэнергии, что является основным условием безопасной работы энергосистемы. Импортированной электроэнергии также недостаточно для покрытия дефицита в энергосистеме – вместо технически возможного максимума 1200 МВт отдельные часы есть максимум до 609 МВт", — говорят энергетики.

В Укрэнерго отмечают, что экономить электричество сегодня — очень важно: "Будьте внимательны с 9:00 до 19:00. Особенно критические часы для перегрузки энергосистемы — с 17:00 до 19:00".

Энергетики также напомнили правила для рационального и экономного потребления на работе и дома. Для этого необходимо:

выключить свет в неиспользуемом помещении;

отключить кондиционер/обогреватель, если в помещении – теплые батареи и комфортная температура;

выключить электробойлер, если не будете использовать его в ближайшее время;

кипятить только нужное количество воды в электрочайнике;

удалить накипь в чайнике;

не включать одновременно несколько мощных электроприборов. Например, чайник+утюг+электроплита+фен и т.п.;

перенести стирку на ночь;

не оставлять электроприборы в "режиме сна" – выключите их, если не пользуетесь в этот момент.

включить светильник или настольную лампу вместо люстры.

Напомним, в среду, 22 ноября, с приходом первых серьезных морозов в энергосистеме Украины зафиксировали дефицит электроэнергии. Чтобы сбалансировать систему, Укрэнерго пришлось применить аварийную помощь от стран-соседей.

Готова ли энергосистема Украины к нагрузке зимой и что будет во время первых массированных обстрелов оккупантов — читайте в материале ТСН.ua.

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