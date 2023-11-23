Демографы подсчитали, сколько украинцев находятся за границей

В частности, в странах ЕС находятся 4,2 миллиона украинцев, около миллиона – в других странах, России – 1,2 млн.

На сегодня почти 9 миллионов украинцев находятся за границей, из них около 3 миллионов – трудовые мигранты.

Об этом заявила директор Института демографии и социальных исследований имени Михаила Птухи Элла Либанова, передает "Укринформ".

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"По наиболее вероятным оценкам Евростата сегодня ... в странах ЕС находятся 4,2 миллиона украинских военных мигрантов", — говорит Либанова.

Она напомнила, что по данным Верховного комиссара ООН по беженцам, в России находятся 1,2 миллиона украинцев.

Кроме того, около миллиона украинцев находятся не в ЕС, а в других странах – в Великобритании, США, Канаде и т.д.

Сколько украинцев уехало к началу полномасштабного вторжения

"К этому прибавим еще примерно 2,5-3 миллиона трудовых мигрантов, выезд из Украины которых не имеет прямого отношения к началу войны", – говорит директор Института демографии.

Что будет после войны

Либанова выразила надежду, что часть тех, кто из-за войны войны был вынужден уехать за границу, обязательно вернутся домой. Для этого требуется ряд факторов: безопасность, рабочие места и достойная оплата труда, жилье.

Демограф предположила, что после завершения войны, когда откроются границы, может возникнуть ситуация, что определенный процент мужчин поедет к своим семьям за границу.

"Моя мечта — чтобы вернулись 50% (выехавших за границу — Ред.). Если вернется 60%, я буду самым счастливым человеком в Украине", — подытожила Либанова.

Ранее демограф предположил, что после войны Украина рискует превратиться в Монголию. Как утверждают некоторые эксперты, есть определенный риск, что жизнь в стране будет сгруппирована вокруг двух-трех крупных городов, где сконцентрируется человеческий ресурс, а большие площади станут малолюдной пустотой.

Также сайт ТСН.ua рассказывал, что после войны в Украине мужчин станет больше, чем женщин.

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