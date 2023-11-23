Демографи підрахували, скільки українців перебувають за кордоном

Зокрема, у країнах ЄС перебувають 4,2 мільйона українців, близько мільйона – в інших країнах, Росії – 1,2 млн.

Станом на сьогодні майже 9 мільйонів українців перебувають за кордоном, з них близько 3 мільйонів – трудові мігранти.

Про це заявила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи Елла Лібанова, передає "Укрінформ".

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"За найбільш вірогідними оцінками Євростату, сьогодні ... у країнах ЄС перебувають 4,2 мільйона українських воєнних мігрантів", – каже Лібанова.

Вона нагадала, що за даними Верховного комісара ООН з питань біженців, у Росії перебувають 1,2 мільйона українців.

Крім того, близько мільйона українців перебувають не в ЄС, а в інших країнах – у Великій Британії, США, Канаді та ін.

Скільки українців виїхало до початку повномасштабного вторгнення

"До цього додаймо ще приблизно 2,5-3 мільйони трудових мігрантів, виїзд з України яких не має прямого стосунку до початку війни", – каже директор Інституту демографії.

Що буде після війни

Лібанова висловила сподівання, що частина тих, хто через війну був змушений виїхати за кордон, обов’язково повернуться додому. Для цього потрібна низка чинників: безпека, робочі місця і гідна оплата праці, житло.

Демографиня припустила, після завершення війни, коли відкриються кордони, може виникнути ситуація, що певний відсоток чоловіків поїде до своїх сімей за кордон.

"Моя мрія - щоб повернулися 50% (тих, хто виїхав за кордон – Ред.). Якщо повернеться 60%, я буду найщасливішою людиною в Україні", – підсумувала Лібанова.

Раніше демограф припустив, що після війни Україна ризикує перетворитися на Монголію. Як стверджують деякі експерти, є певний ризик, що життя в країні буде згруповане навколо двох-трьох великих міст, де сконцентрується людський ресурс, а великі площі стануть малолюдною пусткою.

Також сайт ТСН.ua розповідав, що після війни в Україні чоловіків стане більше, ніж жінок.

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