Рождаемость в Украине может стать самой низкой в ​​мире: пессимистический и оптимистический сценарии к 2030 году

Низкий уровень рождаемости в Украине обсуждают на страницах мировых СМИ. Так издание Wall Street Journal пишет, что уровень рождаемости в нашем государстве может упасть до самого низкого уровня в мире. Издание отмечает, что количество новорожденных за первое полугодие этого года было на 28% ниже, чем за тот же период в довоенном 2021 году.

Действительно ли это так, сайт ТСН.ua поинтересовался у Светланы Аксеновой, кандидата экономических наук, ведущей научной сотрудницы Института демографии и социальных исследований имени Н. В. Птухи НАНУ.

Рожали за границей

Эксперт отмечает, что по информации Министерства юстиции, за первое полугодие этого года в Украине родилось около 93 тысяч младенцев. Если эти цифры сравнивать с первым полугодием 2021 года, то снижение количества новорожденных произошло на 28%.

"Важно понимать факторы, которые повлияли на снижение рождаемости. Если говорить о 2022 году, то демографы не ожидали столь мощного снижения в количестве рожденных. Это было обусловлено рядом причин. Первая – большое количество беременных женщин выехали за границу и рожали детей в других странах. То есть, если бы не война, то все эти рождения произошли бы в Украине. Второй фактор — значительная часть территории Украины была оккупирована врагом. И мы, к сожалению, не имеем статистической информации о рожденных с этой территории. Мы не знаем, где именно рожали женщины. То есть, имеем статистический недоучет. А это также повлияло на то, что мы получили такое небольшое количество новорожденных именно в 2022 году", — рассказывает сайту ТСН.ua Светлана Аксенова.

Она добавляет, если сравнивать первое полугодие 2023 года с первым полугодием 2022 года, то снижение рождаемости произошло на 9%. Это, по мнению эксперта, свидетельствует о том, что часть семей откладывает рождение ребенка в ожидании более безопасного периода, когда можно будет это сделать.

Рождаемость в Украине сократилась по сравнению с прошлым годом на 9% / Фото: ТСН

Самый низкий показатель в мире

Светлана Аксенова подтверждает вероятность того, что показатель рождаемости в Украине может стать самым низким в мире.

"Есть такая вероятность. Еще до полномасштабного вторжения Украина была среди стран, которые имели самый низкий показатель рождаемости в Европе. Достаточно низкие показатели были у Испании, Италии, Португалии, там тоже были с этим проблемы. Если взять 2021 год, то в Украине рождалось 116 детей в расчете на 100 женщин, а, например, в Испании этот показатель составлял 119 детей на 100 женщин. То есть разница была не велика. А, например, в Мальте этот показатель составлял – 113 детей на сотню женщин. У нас был один из самых низких показателей среди европейских стран. Но здесь следует подчеркнуть, что в последнее десятилетие во многих европейских странах наблюдалось снижение рождаемости. Даже Франция, которая имела лидерскую позицию по рождаемости среди европейских стран, получила снижение рождаемости. Если в 2012 году во Франции этот показатель был на уровне простого воспроизводства населения, то в 2021 году там было 184 ребенка в расчете на 100 женщин. Но 184 во Франции и 116 в Украине – это огромная разница", — рассказывает Светлана Аксенова.

Из-за коронавируса и войны украинцы отложили планы по рождению детей / Фото: pixabay.com

По рождаемости ударил коронавирус

Эксперт добавляет, что для каждой страны были свои причины для снижения рождаемости. А для Украины последнее десятилетие было очень тяжелым – многие факторы наложились друг на друга: экономическая нестабильность, политическая напряженность, эпидемия коронавируса в 2020-2021 годах.

"Эпидемиологическая ситуация была наиболее уязвимой для Украины, потому что в 2021 году в большинстве европейских стран произошел небольшой компенсационный прирост рождаемости, а в Украине этого не произошло. Да, мы не одни такие. Прироста рождаемости, который связан с COVID-19, не получила Испания, Италия, Польша. В Украине от COVID-19 в 2021 году умерло 86 тысяч человек, что подтверждено статистикой. То есть у нас коронавирус стал на вторую строчку по причине смертности. Думаю, что многие украинцы тогда осознали насколько угрожает эта болезнь и ее последствия, поэтому отложили рождение детей. А потом пришел 2022 год и война, и решение, что рождение детей нужно снова откладывать". – отмечает Светлана Аксенова.

Что будет с рождаемостью после войны?

Что будет происходить с рождаемостью в Украине в будущем, ученые четко сказать не могут. Светлана Аксенова рассказывает, что разрабатываются разные прогнозные сценарии, но все они зависят от того, когда закончится война и какова будет политическая и экономическая ситуация в послевоенной Украине.

"Если происходят какие-то потрясения, не только война, но и ухудшение эпидемиологической ситуации, социально-экономический кризис или какая-то природная катастрофа – рождаемость на этот период резко снижается. Что мы сейчас наблюдаем в Украине. А после того, как исчезают негативные факторы – заканчивается война, улучшается социально-экономическая ситуация, то, как правило, наблюдается повышение рождаемости. Оно может происходить несколько лет, а затем этот процесс возвращается на свой предыдущий тренд, который наблюдался до наступления негативного влияния, в нашем случае - до 2022 года - до начала полномасштабного вторжения. Это обобщенная схема, которая уже наблюдалась в Украине и в разных странах, которые проходили определенные потрясения. Это называется компенсационный эффект – компенсация того, чего не произошло, из-за влияния негативного события", - объясняет сайту ТСН.ua Светлана Аксенова.

Ученая добавляет, что во время войны происходит откладывание рождений и их реализация возможна в послевоенное время. Но насколько она будет масштабной, никто пока не может сказать.

"Очень важно, проявят ли украинцы желание рожать второго, третьего, четвертого ребенка – от этого очень многое зависит. А по этому поводу у демографов есть очень большие сомнения. Разрабатываются разные сценарии, учитывая разные факторы влияния. Таких сценариев наберется до полусотни: по каждому из их – своя оценка. Озвучивать их нет смысла, потому что все может кардинально измениться", - объясняет ученая.

После войны рождаемость в Украине может снизиться / Фото: pixabay.com

Пессимистический прогноз

По ее словам, есть пессимистический сценарий, по которому в Украине после войны не произойдет рост рождаемости и может наблюдаться определенное снижение. По такому сценарию уровень рождаемости в Украине может быть не более 90-100 детей в расчете на сто женщин.

"После войны в стране останется очень много нерешенных проблем. Никто не знает на каких условиях будет закончена война. Даже если она закончится полной победой, рядом остается Россия и безопасность будет условной. Могут продолжаться периодические ракетные удары. Кроме того, у нас очень много всего разрушенного войной, возникнут жилищные проблемы, а также социальные - с трудоустройством, зарплатами. Все это будет существенно влиять на уровень рождаемости", - объясняет Светлана Аксенова.

Оптимистический прогноз

По оптимистическому сценарию уровень рождаемости в Украине может подняться до 150-160 детей в расчете на сто женщин.

"Это неплохие показатели. Но мы не рассматриваем, что поднимемся до уровня простого воспроизведения, по крайней мере, в ближайшие 10 лет. Даже при оптимистическом сценарии – много факторов, оказывающих негативное влияние на решение о рождении ребенка. Тем более что в нашей стране распространяется сознательное и ответственное отношение к этому. При таких условиях украинцы будут готовы родить одного ребенка, а вот относительно другого или третьего будут колебаться", - разъясняет Светлана Аксенова.

Чтобы у украинцев было желание становиться родителями второй и третий раз, государство должно сформировать комплексную политику поддержки семей, помогать в решении жилищных проблем, способствовать росту заработной платы, позаботиться о наличии и доступности детских садов, яслей, школ, чтобы родители могли совмещать работу и воспитание детей.

"Пока очень сомнительно, что рождаемость возрастет до уровня простого воспроизведения до 2030 года. Впрочем, могу сказать, об интересной тенденции, в Украине материальные вопросы постепенно отходят на второй план, а ценность ребенка – повышается. И это дает надежду. Но мы не можем сказать, что это стало массовой тенденцией. Пока на это надеяться и рассчитывать не стоит, но то, что это есть, дает надежду, что ситуация с рождаемостью у нас улучшится", - заключает Светлана Аксенова.

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