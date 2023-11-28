Как подружить собаку с кошкой дома

Многие уверены, что кошка и собака — заклятые враги. Все потому, что эти животные имеют совершенно разные модели поведения, собаки, как правило, более энергичны, нарушают установленную дистанцию, врываясь в личное пространство кошки. Кошки не всегда понимают собачью любознательность, их желание поиграть.

Но во многих семьях эти домашние животные не только уживаются и даже становятся друзьями.

Почему так важно правильно познакомить кошку с собакой

Встреча нового хвостика для животного всегда будет стрессом, а стресс может провоцировать развитие многих болезней, вплоть до облысения или недержания мочи. Кроме того, собака может укусить кошку. А кошка, защищаясь, может наброситься на собаку.

Поэтому правильное знакомство животных очень важно, есть вопросом здоровья и безопасности.

Кошки и собаки агрессивны друг на друга чаще всего из-за страха.. Причем собаки боятся не меньше кошек. Когда собака тянется к коту, чтобы его обнюхать, кот инстинктивно либо убегает, либо защищается. Видя такую реакцию, собака расстраивается, то есть возникает отрицательный ответ. В дальнейшем уже на уровне рефлексов собака, пытаясь защититься от негативного опыта, будет лаять на кота. Конечно, на этом этапе включаются и охотничьи инстинкты: когда потенциальная "добыча" убегает или забивается в угол, у собачки возникает интерес ее догнать.

Задача хозяев – не дать включиться охотничьему инстинкту у собаки по отношению к коту. Если питомцы не будут видеть угрозу друг в друге, они смогут сосуществовать мирно.

В зависимости от того, какой питомец появился раньше, а также от его возраста, нужно и знакомить животных.

Как подружить взрослую собаку и котенка

Это один из самых простых вариантов, потому что котенок еще не имеет негативного опыта общения с животными, он открыт всему миру. Поэтому он может легко дать себя обнюхать собаке, а это один из самых важных моментов в первом знакомстве.

Как познакомить котенка с собакой

Котенок до знакомства должен освоиться — временно выделите ему отдельное помещение в квартире, куда собака не будет иметь доступа. В этом помещении разместите лоток, миску, спальное место.

Через некоторое время котенок нужно поместить в переноску и занести в помещение, где находится пес. Пусть собака подойдет и понюхает. При проявлении агрессии у собаки, поругать ее, при спокойном поведении - поощрить.

Если обнюхивание в переноске прошло успешно, можно аккуратно дать понюхать котенка собаке из рук. В целях безопасности лучше делать это вдвоем: один человек держит в руках котенок, другой заводит в комнату собаку, держа ее на поводке. В случае лая или резких рывков со стороны собаки можно слегка натягивать поводок, отдавая строгую команду голосом. Если собачка мирно обнюхала котенка или спокойно сидит рядом, не забудьте дать поощрение.

Что делать, чтобы котенок и собака подружились

Не оставляйте питомцев наедине без присмотра.

При кормлении следите, чтобы котенок не лез к собаке в миску.

Уделяйте собаке больше внимания, показывайте, что вы ее любите.

Как подружить взрослую собаку со взрослым котом или кошкой

Реакция при первом знакомстве может быть непредсказуемой.

Как познакомить взрослых животных

Выделите новому питомцу отдельное помещение и только в нем его выпускайте на первых порах.

Знакомьте хвостатого "хозяина" с запахом нового питомца, подкладывая его вещи на спальное место или возле миски.

Дайте питомцам обнюхать территорию друг друга. Пока вы гуляете с собакой, позвольте кошке выйти из своей комнаты и походить по квартире. Аналогично, когда нет кошки, дайте собаке зайти в комнату кошки и все обнюхать.

Разместите миски животных в зоне видимости, но в разных помещениях, чтобы на начальном этапе был барьер в виде двери. Через некоторое время аккуратно чуть-чуть открывайте дверь, наблюдая за реакцией животных.

Подготовьте место для кошки – переноску, коробку, главное, что оно было недоступно для собаки.

Перед знакомством расслабьте питомцев. Собака должна быть сытой, выгуленной, кошку также лучше покормить, погладить, можно дать успокоительное.

На нейтральной территории поместите кошку в переноску, туда, где она чувствует себя спокойно.

Наденьте на собаку поводок, при необходимости и намордник, ласково разговаривая с ней, зайдите в комнату с кошкой.

Дайте собаке обнюхать переноску с кошкой, поощряя спокойное поведение. При любой агрессии слегка натяните поводок и отдавайте строгую команду голосом. Первая встреча должна продолжаться пару минут.

Проводите встречи как можно чаще. Обязательно поощряйте собаку за спокойное поведение. Если поведение животных нормально, организуйте встречу без использования переноски, взяв кошку на руки.

При волнении любого из питомцев заканчивайте встречу.

Ограничьте доступ собаки к кошачьей комнате. Сначала важно не позволять питомцам взаимодействовать без вашего участия.

Как правильно подружить взрослую кошку с щенком

Убедитесь, что кошке есть куда спрятаться, нужно место, где щенок не сможет ее достать.

Выделите щенку отдельное помещение, в котором будут расположены все его вещи.

При первом знакомстве придерживайте щенка, чтобы он своей активностью не испугал кошку.

При попытках щенка погоняться за кошкой, отвлекайте его внимание, переключая его на другую деятельность.

Чтобы собака и кошка жили дружно

Еда, спокойный сон, игры, поглаживание и ласковый тон – то, что поможет подружиться животным.

Есть животные должны отдельно. Если собака будет видеть, как ест кот, возникнет условный рефлекс. Поэтому миску кота можно располагать на возвышении, но при этом животные должны видеть друг друга.

Кошки и собаки больше всего доверяют своему обонянию. Поэтому, если есть возможность, нужно заранее взять подстилку или другую вещь нового питомца и положить ее на спальное место хвостатого. Так ваш любимец привыкнет к запаху новичка еще до знакомства.

Пока собака играет с любимой игрушкой, можно поиграть с котом. Главное условие, чтобы питомцы находились рядом друг с другом.

Когда вы гладите кошку, можно одновременно кликнуть собаку и давать ей лакомство. Если удастся, тоже погладить собаку или почесать за ушком.

Тон голоса – важнейший момент, которым нужно регулировать взаимоотношения питомцев. Собака лает на кота – реагируем строгим тоном, мирно нюхает или просто сидит рядом – хвалим, даем поощрение и гладим.

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