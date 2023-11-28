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Финляндия закрывает все границы с Россией: подробности

Автор
Оксана МузыченкоОксана Музыченко
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Финляндия закрывает все границы с Россией: подробности

Граница Финляндии и России / Фото: Associated Press

Финляндия закрывает последний пункт пропуска на границе с Россией из-за потока мигрантов.

С 30 ноября Финляндия закрывает все пункты пропуска на границе с Россией. Эта мера будет пока временной и продлится до 13 декабря.

Об этом сообщил премьер-министр страны Петтери Орпо во время брифинга, пишет Yle.

По словам министерства внутренних дел Финляндии Мари Рантанен, полное закрытие восточной границы необходимо для национальной безопасности. После закрытия КПП об убежище можно будет просить только в портах и аэропортах. Железнодорожное сообщение между Финляндией и Россией также продолжится.

Петтери Орпо отметил, что такое решение приняли, ведь меры по закрытию пунктов пропуска, которые были приняты ранее, не изменили ситуацию.

Премьер добавил, что причиной такого решения стала попытка России оказать влияние на Финляндию, и для Хельсинки это неприемлемо.

Ситуация на границе Финляндии и России

В ночь на 18 ноября Финляндия закрыла контрольно-пропускные пункты на границе с РФ. Причиной послужили массовые случаи, когда на границу при содействии российских пограничников прибывают граждане третьих стран без документов и требуют убежища.

После этого представитель украинского общества в Финляндии Денис Перцев отметил, что Финляндия стянула свои военные силы к границе с Россией.

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Дата публикации
Просмотры
674
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