Фінляндія закриває усі кордони з Росією: подробиці

Фінляндія закриває останній пункт пропуску на кордоні з Росією через потік мігрантів.

Від 30 листопада Фінляндія закриває усі пункти пропуску на кордоні з Росією. Цей захід буде поки тимчасовим і триватиме до 13 грудня.

Про це повідомив прем’єр-міністр країни Петтері Орпо під час брифінгу, пише Yle.

За словами міністерки внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен, повне закриття східного кордону необхідно задля національної безпеки. Після закриття КПП про притулок можна буде просити лише в портах і аеропортах. Залізничне сполучення між Фінляндією та Росією також продовжиться.

Петтері Орпо зауважив, що таке рішення ухвалили, адже заходи із закриття пунктів пропуску, які були вжиті раніше, не змінили ситуацію.

Прем’єр додав, що причиною такого рішення стала спроба Росії чинити вплив на Фінляндію, і для Гельсінкі це неприйнятно.

Ситуація на кордоні Фінляндії і Росії

У ніч проти 18 листопада Фінляндія закрила контрольно-пропускні пункти на кордоні з РФ. Причиною стали масові випадки, коли на кордон за сприяння російських прикордонників прибувають громадяни третіх країн без документів і вимагають притулку.

Після цього представник української громади у Фінляндії Денис Перцев зазначив, що Фінляндія стягнула свої військові сили до кордону з Росією.

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