Как отучить кота лазить по столам и другим нежелательным местам – подоконникам, столам, шкафам – рассказываем в материале ТСН.ua

В первую очередь нужно разобраться, почему кошка или кот лезет на стол.

Если таким образом животное пытается получить что-то съедобное – нужно отучить его выпрашивать пищу и проблема отпадет сама собой.

Кошки могут использовать стол как наблюдательный пункт или просто место, где они могут быть в тишине и покое. В этом случае им нужно предложить альтернативу — полочку, высокий домик или другую поверхность с хорошим обзором.

Наиболее эффективная тактика для борьбы с привычкой лазить по столам – это сформировать враждебность к поверхности стола или хотя бы сделать запрещенное место непривлекательным. Сделать это можно следующим образом:

Расстелить фольгу, которая своим шорохом должна испугать животное.

Поставить на поверхность стола емкость с водой, например лист для жарки. Большинство пород котов боятся намочить лапки.

Придать поверхности столу запах. Резкие запахи не нравятся кошкам, особенно неприятны им ароматы цитрусовых. Чтобы кошке перестал нравиться стол, достаточно разложить на нем свежую кожуру апельсина или лимона, а еще лучше – натереть поверхность эфирным маслом. Масло можно налить в аромалампу и оставить на столе всю ночь. Кот будет стараться всячески избегать отрицательного запаха и просто не подойдет к столу. Если этот метод не помог с первого раза, то уже не поможет. Очень не любят коты и кошки и запах уксуса.

Наклеить на поверхность полоски двухстороннего скотча. Можно сделать липкую рамку, разложив по периметру небольшие кусочки скотча. Несколько раз наступив на что-то липкое, кошка в следующий раз подумает. Кроме этого, на ее лапках останется клейкая основа, которую очень долго придется вылизывать.

Подобные меры действуют не сразу, через несколько недель, преимущество их в том, что они создают у кошки неприятные ассоциации относительно места, а не хозяина. Если животное каким-то образом наказывать, брызгать на него водой из пульверизатора, для устрашения громко хлопать в ладони, кошка перестанет лазить на стол, но и к хозяину начнет относиться иначе.

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