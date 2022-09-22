Как отучить кота лазить по столам и другим нежелательным местам – подоконникам, столам, шкафам – рассказываем в материале ТСН.ua
В первую очередь нужно разобраться, почему кошка или кот лезет на стол.
Если таким образом животное пытается получить что-то съедобное – нужно отучить его выпрашивать пищу и проблема отпадет сама собой.
Кошки могут использовать стол как наблюдательный пункт или просто место, где они могут быть в тишине и покое. В этом случае им нужно предложить альтернативу — полочку, высокий домик или другую поверхность с хорошим обзором.
Наиболее эффективная тактика для борьбы с привычкой лазить по столам – это сформировать враждебность к поверхности стола или хотя бы сделать запрещенное место непривлекательным. Сделать это можно следующим образом:
- Расстелить фольгу, которая своим шорохом должна испугать животное.
- Поставить на поверхность стола емкость с водой, например лист для жарки. Большинство пород котов боятся намочить лапки.
- Придать поверхности столу запах. Резкие запахи не нравятся кошкам, особенно неприятны им ароматы цитрусовых. Чтобы кошке перестал нравиться стол, достаточно разложить на нем свежую кожуру апельсина или лимона, а еще лучше – натереть поверхность эфирным маслом. Масло можно налить в аромалампу и оставить на столе всю ночь. Кот будет стараться всячески избегать отрицательного запаха и просто не подойдет к столу. Если этот метод не помог с первого раза, то уже не поможет. Очень не любят коты и кошки и запах уксуса.
- Наклеить на поверхность полоски двухстороннего скотча. Можно сделать липкую рамку, разложив по периметру небольшие кусочки скотча. Несколько раз наступив на что-то липкое, кошка в следующий раз подумает. Кроме этого, на ее лапках останется клейкая основа, которую очень долго придется вылизывать.
Подобные меры действуют не сразу, через несколько недель, преимущество их в том, что они создают у кошки неприятные ассоциации относительно места, а не хозяина. Если животное каким-то образом наказывать, брызгать на него водой из пульверизатора, для устрашения громко хлопать в ладони, кошка перестанет лазить на стол, но и к хозяину начнет относиться иначе.
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