Як відучити кота лазити по столах та інших небажаних місцях - підвіконнях, столах, шафах — розповідаємо в матеріалі ТСН.ua

Насамперед потрібно розібратися, чому кішка чи кіт лізе на стіл.

Якщо таким чином тварина намагається отримати щось їстівне - потрібно відучити її випрошувати їжу і проблема відпаде сама собою.

Кішки можуть використовувати стіл як спостережний пункт або просто місце, де вони можуть побути в тиші та спокої. У цьому випадку їм потрібно запропонувати альтернативу — поличку, високу хатинку або іншу поверхню з хорошим оглядом.

Найбільш ефективна тактика для боротьби зі звичкою лазити по столах — це сформувати ворожість до поверхні столу, або хоча б зробити заборонене місце непривабливим. Зробити це можна таким чином:

Розстелити фольгу, яка своїм шарудінням повинна злякати тварину.

Поставити на поверхню стола місткість з водою, наприклад, лист для смаження. Більшість порід котів бояться намочити лапки.

Надати поверхні столу запаху. Різкі запахи не до вподоби кішкам, особливо неприємні їм аромати цитрусових. Щоб кішці перестав подобатися стіл, достатньо розкласти на ньому свіжу шкірку апельсина або лимона, а ще краще - натерти поверхню ефірною олією. Олію можна налити в аромалампу та залишити на столі на всю ніч. Кіт буде намагатися всіляко уникати негативного запаху і просто не підійде до столу. Якщо цей метод не допоміг з першого разу, то вже й не допоможе. Дуже не люблять коти та кішки та запаху оцту.

Наклеїти на поверхню смужки двостороннього скотчу. Можна зробити липку рамку, розклавши по периметру невеликі шматочки скотчу Кілька разів наступивши на щось липке, кішка наступного разу подумає. Крім цього, на його лапках залишиться клейка основа, яку дуже довго доведеться вилизувати.

Подібні заходи діють не одразу, за декілька тижнів, перевага їх у тому, що вони створюють у кішки неприємні асоціації щодо місця, а не господаря. Якщо тварину якимось чином наказувати, бризкати на неї водою з пульверизатора, для залякування голосно плескати в долоні, кішка перестане лазити на стіл, але й до господаря почне ставитися інакше.

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