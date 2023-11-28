Як подружити собаку з кішкою вдома

Багато людей впевнені, що кішка та собака — закляті вороги. Все через те, що ці тварини мають зовсім різні моделі поведінки, собаки, зазвичай, більш енергійні, порушують встановлену дистанцію, вриваючись в особистий простір кішки. Кішки не завжди розуміють собачу допитливість, їх бажання погратися.

Але у багатьох сім'ях ці домашні тварини не лише уживаються і навіть стають друзями.

Чому так важливо правильно познайомити кішку з собакою

Зустріч нового хвостика для тварини завжди буде стресом, а стрес може провокувати розвиток багатьох хвороб, аж до облисіння або нетримання сечі. Крім того, пес може укусити кішку. А кішка, захищаючись, може накинутись на собаку.

Тому правильне знайомство тварин дуже важливе, є питанням здоров'я та безпеки.

Кішки та собаки агресивні один на одного найчастіше через страх. . Причому собаки бояться не менше, ніж коти. Коли собака тягнеться до кота, щоб його обнюхати, кіт інстинктивно або втікає, або захищається. Бачачи таку реакцію, собака засмучується, тобто виникає негативна відповідь. Надалі вже на рівні рефлексів собака, намагаючись захиститися від негативного досвіду, гавкатиме на кота. Звичайно, на цьому етапі включаються і мисливські інстинкти: коли потенційна "здобич" втікає або забивається в кут, у собачки виникає інтерес її наздогнати.

Завдання господарів — не дати включитися мисливському інстинкту у собаки стосовно кота. Якщо вихованці не бачитимуть загрозу один в одному, вони зможуть співіснувати мирно.

Залежно від того, який вихованець з'явився раніше, а також від його віку, потрібно і знайомити тварин.

Як подружити дорослу собаку та котеня

Це один з найпростіших варіантів, тому що котеня ще не має негативного досвіду спілкування з тваринами, він відкритий всьому світу. Тому він може легко дати себе обнюхати собаці, а це один з найважливіших моментів в першому знайомстві.

Як познайомити котеня з собакою

Кошеня до знайомства повинен освоїтися — тимчасово виділите йому окреме приміщення у квартирі, куди собака не матиме доступу. У цьому приміщенні розмістіть лоток, миску, спальне місце.

Через деякий час котеня потрібно помістити в переноску та занести в приміщення, де знаходиться пес. Нехай собака підійде і понюхає. При прояві агресії у собаки посварити її при спокійній поведінці - заохотити.

Якщо обнюхування в переносці пройшло успішно, можна акуратно дати понюхати котеня собаці з рук. В цілях безпеки краще робити це удвох: одна людина тримає в руках котеня, друга заводить до кімнати собаку, тримаючи її на повідцю. У разі гавкоту або різких ривків з боку собаки можна злегка натягувати повідець, віддаючи строгу команду голосом. Якщо собачка мирно обнюхала котеня або спокійно сидить поруч, не забудьте дати заохочення.

Що робити, щоб котеня та собака подружилися

Не залишайте вихованців наодинці без нагляду.

При годуванні стежте, щоб котеня не лізло до собаки в миску.

Приділяйте собаці більше уваги, показуйте, що ви її любите.

Як подружити дорослого собаку з дорослим котом або кішкою

Реакція при першому знайомстві у такому випадку може бути непередбачуваною.

Як познайомити дорослих тварин

Виділіть новому вихованцеві окреме приміщення і тільки в ньому його випускайте на перших порах.

Знайомте хвостатого "хазяїна" із запахом нового вихованця, підкладаючи його речі на спальне місце або біля миски.

Дайте вихованцям обнюхати територію один одного. Поки ви гуляєте з собакою, дозвольте кішці вийти зі своєї кімнати та походити по квартирі. Аналогічно, коли немає кішки, дайте собаці зайти до кімнати кішки та все там обнюхати.

Розташуйте миски тварин в зоні видимості, але в різних приміщеннях, щоб на початковому етапі був бар'єр у вигляді дверей. Через якийсь час акуратно трохи відкривайте двері, спостерігаючи за реакцією тварин.

Підготуйте місце для кішки — переноску, коробку, головне, що воно було недоступним для собаки.Обстрижіть кішці кігті.

Перед знайомством розслабте вихованців. Собака має бути ситим, вигуляним, кішку також краще погодувати, погладити, можна дати заспокійливе.

На нейтральній території помістіть кішку в переноску, туди, де вона почуває себе спокійно.

Надіньте на собаку повідець, при необхідності та намордник, ласкаво розмовляючи з нею, зайдіть до кімнати з кішкою.

Дайте собаці обнюхати переноску з кішкою, заохочуючи спокійну поведінку. При будь-якій агресії, злегка натягніть повідець і віддавайте строгу команду голосом. Перша зустріч повинна тривати пару хвилин.

Проводьте зустрічі як можна частіше. Обов'язково заохочуйте собаку за спокійну поведінку. Якщо поведінка тварин нормальна, організуйте зустріч без використання переноски, узявши кішку на руки.

При хвилюванні будь-якого з вихованців закінчуйте зустріч.

Обмежуйте доступ собаки до котячої кімнати. Спочатку важливо не дозволяти вихованцям взаємодіяти без вашої участі.

Як правильно подружити дорослу кішку з цуценям

Переконайтеся, що кішці є куди сховатися, потрібне місце, де цуценя не зможе її дістати.

Виділіть цуценяті окреме приміщення, в якому будуть розташовані усі його речі.

При першому знайомстві притримуйте цуценя, щоб він своєю активністю не злякало кішку.

При спробах цуценяти поганятися за кішкою, відвертайте його увагу, перемикаючи її на іншу діяльність.

Щоб собака та кішка жили дружно

Їжа, спокійний сон, ігри, погладжування і ласкавий тон — те, що допоможе подружитись тваринам.

Їсти тварини повинні окремо. Якщо собака бачитиме як їсть кіт, виникне умовний рефлекс. Тому миску кота можна розташовувати на підвищенні, але при цьому тварини повинні бачити один одного.

Кішки та собаки найбільше довіряють своєму нюху. Тому, якщо є можливість, треба заздалегідь узяти підстилку або іншу річ нового вихованця і покласти її на спальне місце хвостатого. Так ваш улюбленець звикне до запаху новачка ще до знайомства.

Поки собака грає з улюбленою іграшкою, можна погратися з котиком. Головна умова, щоб вихованці знаходилися поряд один з одним.

Коли ви гладите кішку, можна одночасно кликнути собаку і давати їй ласощі. Якщо вдасться, теж погладити собаку або почухати за вушком.

Тон голосу — найважливіший момент, яким треба регулювати взаємовідносини вихованців. Собака гавкає на кота — реагуємо строгим тоном, мирно нюхає або просто сидить поруч — хвалимо, даємо заохочення і гладимо.

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