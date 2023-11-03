Когда в Украине могут вырасти тарифы на электроэнергию: ответ Галущенко

Пока повышение тарифов на электроэнергию в Украине не рассматривается. Это вопрос следующего года.

Об этом сказал министр энергетики Герман Галущенко в интервью ТСН.

Сначала следует пройти отопительный сезон

По словам министра, развитие событий будет определять то, какая ситуация будет в системе. Он добавил, что недавнее повышение цен на электроэнергию было не рыночным, но все же помогло минимально обеспечить ремонт энергосистемы для подготовки к зиме.

"В любом случае – это (повышение тарифов на электроэнергию – ред.) вопрос следующего года, после прохождения отопительного сезона", – уверяет Герман Галущенко.

Напомним, графики отключения электроэнергии в Украине были разработаны и утверждены для всех областей. Так, дольше всего без света может оставаться Киев – до семи часов подряд.

Читайте также: