Скандал с 80 млн грн на реставрацию Софии Киевской: в каком состоянии святыня и почему там нужен ремонт

Новый тендерный скандал разгорелся вокруг выделения средств на реставрацию Софийского собора. Речь идет о 80 миллионах гривен на кровлю и позолоту куполов. Многие украинцы возмутились из-за такого использования средств во время войны.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Нелли Ковальской.

За 40 дней до начала великой войны с Софией Киевской упал крест

В холле Софийского собора был установлен фрагмент креста, который за 40 дней до начала полномасштабной войны упал с южной бани храма.

Фрагмент креста, упавший перед великой войной

Заведующий собором Игорь Нетудихаткин говорит, что тогда это был шок и недобрый знак. Специалисты осмотрели упавший крест и ужаснулись. В 70-е, при советской власти, когда кресты реставрировали, допустили страшные нарушения: черный металл окутали цветным. Тогда в заповеднике начали экспертизу крестов и куполов. Там говорят, что куполов 40 лет никто не реставрировал.

Игорь Нетудыхаткин

2 марта 2022 крест под сирены воздушной тревоги вернули на купол. Через месяц оккупанты отступили от Киева. А через полтора года заповедник объявил тендер на ремонт крестов, куполов и кровли собора. На это нужно 80 миллионов гривен, однако украинцев это очень возмутило.

Реставраторы убеждают, что ремонт храма очень нужен

Заведующий сектором технического надзора и реставрации Александр Кравченко рассказал ТСН, что из-за поврежденной кровли есть затекание. Это может уничтожить масляную роспись времен казацкого барокко и сам уникальный храм.

Затекание в соборе

Корреспонденту ТСН также показали крышу собора. Чтобы попасть вверх – приходится ползти. Александр объясняет – 50 лет назад, когда делали эту крышу, допустили те же ошибки, что и с крестами. Следовательно, и кресты, и купола, и кровля – дышат на ладан.

"Здесь непригодное к нормальной эксплуатации состояние, здесь аварийное, как кресты, позолота и здесь удовлетворительное. Хорошего состояния здесь даже нигде нет", — говорит он.

Генеральный директор заповедника Неля Куковальская вспоминает, что проблемы с кровлей киевского собора стали очевидны в 2015 году и с тех пор она просила деньги на ремонт, однако ничего не удалось получить.

Два миллиона, которые выделили на этот год, будут использованы на смену крестам. Новые уже сделали за счет меценатов — стоило ето более трех миллионов гривен. Государство должно оплатить только монтаж. Но останавливаться на этом нельзя.

"Если мы потеряем Софию, мы потеряем признак нашей национальной идентичности. София – это признак нашей нации, это место, где рождалось государство!", – Неля Куковальская.

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Напомним, в январе 2022 года из купола Софийского собора сдуло крест.

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