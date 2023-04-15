Тайна дверей Теплой Софии: почему они почти полвека ждали ремонта

В советские времена решили, что сделают это завтра, а "завтра" наступило через 44 года.

В Национальном заповеднике "София Киевская" заменили двери главного входа в подвал Трапезной церкви (Теплая София). Интересно, что более 44 лет дверью здесь служило письмо ДСП, которое временно поставили тогдашние реставраторы, подкрасив под старину. Красивая дубовая дверь установила здесь только сейчас, убрав крашеную копию.

Об этом рассказал Вадим Кириленко, главный реставратор Национального заповедника "София Киевская"

"В 1978-79 гг. прошлого века проводилась реставрация одного памятника XVIII в. Конечно, по обычаям того времени все подобные работы приурочивались к важной дате на государственном уровне, но все вовремя сделать не успевали. Но реставраторы — сообразительные люди и всегда имеют нестандартные решения привычных рабочих проблем, поэтому на одном из фасадов вместо дубовой массивной двери с ковкой было "временно" установлено окрашенное письмо ДСП. и о массивных дверях и крашеном листе советского ДСП... Прошло более 44 лет. Настало время плановой реставрации памятника, и уже современные реставраторы доделали незавершенное дело своих коллег", — написал на своей странице в социальной сети Вадим Кириленко.

Фото: Вадим Кириленко.

Сайт ТСН.ua Вадим Кириленко рассказал, что тесно общается с реставратором, который тогда был задействован в реставрации Трапезной церкви.

"Отченашка Виталий Федорович сейчас на пенсии, но продолжает нас консультировать по вопросам реставрации. Он и рассказал нам о "тайне двери". В советские времена спешили открыть объект. Поняли, что не успевают и решили, что сделают это завтра, а" завтра "настало аж через 44 года", — рассказывает сайту ТСН.ua Вадим Кириленко.

Он говорит, что новая дверь установлена в месте, где будет главный вход в подвал Трапезной и будущего Музея археологии заповедника.

"Дело в том, что существует два входа в подвал Трапезной, поэтому на двери из ДСП никто не обращал раньше внимания, поскольку в подвал можно было попасть через другой вход. Теперь мы в рамках реставрации уже заменили двери из ДСП на красивые дубовые. Их вес с коробкой — 365 килограммов. Их производили мастера в Закарпатье почти пять месяцев", — добавляет Вадим Кириленко.

Тем временем в подвале Трапезной церкви продолжаются археологические работы. В одной из ям в полу археологи обнаружили старинную монету XVII века. Что касается тайных ходов, ведущих из подвала на территорию заповедника, то сейчас решается вопрос о закреплении свода этих ходов. Это позволит ученым в дальнейшем их безопасно раскрывать и изучать.

Как сообщалось, в Киеве нашли загадочные подземные ходы, ведущие в Софийский собор. В подвале Трапезной церкви, который был наполовину засыпан землей, археологи обнаружили три оголовка подземных ходов, ранее никогда не исследовавшихся.

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