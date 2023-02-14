Женские украшения, оружие и монеты: что находят в тайных подземных ходах Софии Киевской (фото)

Национальный заповедник "София Киевская " снова в центре внимания, несмотря на войну, здесь продолжаются ремонтно-реставрационные работы на памятке архитектуры Трапезная церковь. Археологи уже нашли уникальные находки, по которым можно изучать жизнь киевлян нескольких веков. Среди находок – старинные монеты, украшения и даже оружие.

Как продолжаются работы и когда ученые будут исследовать таинственные подземные ходы, сайт ТСН.ua расспросил ученых побывав в подземелье.

Тайные подземные ходы никем не исследовались

Чтобы попасть в подвал Трапезной церкви, нужно хорошо ей поклониться – здесь слишком низкий потолок и можно больно удариться головой. Несколько десятков ступенек вниз и мы попадаем в просторное помещение, где работают археологи.

Над нами – Трапезная церковь, которую еще называют "Теплой Софией" – памятник архитектуры 18 века. Она внесена во всемирное наследие ЮНЕСКО вместе с Софийским собором. Этот подвал был построен в конце 17 века и над ним была деревянная Трапезная. Она сгорела в 1697 году, о чем говорится в исторических источниках. Кстати, сейчас идет ремонт кровли Трапезной церкви.

Сейчас идет ремонт кровли Трапезной церкви. Фото Вадима Кириленко

"Над этим подвалом была построена каменная Трапезная, которую мы сейчас видим. То есть подвал старше самого храма, который над нами. Здесь есть три оголовка подземных ходов. Один из них ведет к Софийскому собору, а еще два в другую сторону. Их предназначение до сих пор вызывает дискуссии. Говорят, что это были хозяйственные подземные ходы, существует версия, что они выполняли функцию тайных ходов на территории Софии. Пока мы их до конца не изучим, сложно говорить об их назначении. Вердикт вынесем, когда наши ученые закончат их изучать. Об этих подземных ходах нам было известно из исторических хроник. К примеру, о них упоминалось в 1825 году, а когда строили боковые пристройки к Трапезной в 1870 году – отмечалось, что пять дней непрерывно шел дождь и эти подземные ходы рухнули вместе с пристройкой. Но интересное другое – подземные ходы ни разу никем не исследовались", — рассказывает сайту ТСН.ua Вадим Кириленко, главный реставратор Национального заповедника "София Киевская".

Об этих подземных ходах было известно из исторических хроник

То есть уже многие годы подземные ходы закрыты. О них знали ученые, даже когда шла последняя реставрация заповедника в 1972-1982 годах. Но у советской власти не было на исследование ни времени, ни денег, ни желания.

Подземный ход в сторону Софийского собора

"Мы хотим создать в этом подвале Музей археологии заповедника, поскольку у нас много уникальных археологических артефактов, которые будут интересны не только киевлянам, но и туристам со всего мира. Для этого и были начаты ремонтно-реставрационные работы. Также есть большое желание открыть эти таинственные подземные ходы и исследовать их. Подвал Трапезной оказался настоящим "клондайком" для археологов. Дело в том, что строители тех времен особенно не морочились - строительный мусор бросался под ноги и делался новый пол. Теперь мы получаем огромное количество информации не только о жизни и быте киевлян разных веков, но и о самом монастыре и его связях с другими странами", – рассказывает Вадим Кириленко.

Таинственный подземный ход, ведущий к Софийскому собору

Мы даже зашли на несколько метров в таинственный туннель, который отходит к месту, где находится Софийский собор. Он выложен из кирпича и напоминает штольню.

"Клондайк" для археологов

Ученые говорят, что в подвале Трапезной они выделили три уровня пола.

Археологи исследуют три уровня пола подвала

"Есть пол "современный", который был выложен где-то в середине 20 века. Под ним лежит слой строительного мусора, а дальше пол 19 века. После него идет слой, но уже не мусора, а глинистой засыпки. Он перекрывает пол подвала 18 века", – рассказывает ТСН.ua Тимур Бобровский, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Национального заповедника "София Киевская".

Ученые предполагают, что для каждого столетия был не один, а несколько уровней полов. Например, здесь есть фрагмент пола вымощенный из кирпича 19 века, а также встречаются фрагменты древесины. Тоже со слоем 18 века – ученые обнаружили черный слой – сгоревшей древесины. Очевидно, что пол был деревянным, но во время пожара выгорел.

"Мы пока не трогали самый низкий слой пола, поэтому не можем сказать, когда он был выложен – в начале или в конце 18 века. Это выясним позже. Мы имеем здесь целую систему ям с остатками деревянных столбов, которые, очевидно, были связаны с деревянным полом 19 века. Скорее всего, пол к ним как-то крепился и служил помостом. Пока мы раскрыли только два столба, но их здесь гораздо больше — целая система, полностью покрывавшая пол", — рассказывает нам Тимур Бобровский.

Ученые раскрыли всего два столба, но их здесь гораздо больше — целая система, полностью покрывавшая пол.

Также ученые обнаружили в подвале загадочную кирпичную конструкцию, к которой ведет желоб. В шутку говорят, что это древний унитаз.

"Скорее всего – это водосборник, который функционировал в подвале. Здесь явно собиралась влага и ее каким-то образом собирали, чтобы высушивать помещение. Мы еще будем изучать эту конструкцию, чтобы установить, для чего она служила", — говорит Тимур Бобровский.

"Клад" из старинных монет

Самое интересное – это три уровня пола. Сантиметр за сантиметром учёные их разбирают и исследуют. Даже используют металлоискатель для поиска металлических предметов. Здесь находят невероятные вещи, привязанные к уровням пола 18 и 19 веков.

Самые ценные находки из подвала Трапезной нам показывает Владимир Савицкий, старший научный сотрудник Национального заповедника "София Киевская".

Ученый отмечает, что больше всего находок на уровне пола 19 века. Это — металлические предметы и цветные металлы. Все они характеризуют быт тогдашних киевлян. Для демонстрации находок ученый надевает белые перчатки.

Монеты найдены в подвале Трапезной

"Вот наш "клад" — древние монеты. Мы их нашли не в сундуке, а в слое пола 19 века. Всего 7 монет. На них есть остатки ткани, поэтому можно предположить, что они были в мешочке, но он не сохранился. Монеты нуждаются в реставрации. Их очистят и узнаем их номинал, потому что сейчас идентифицировали лишь некоторые из них. Преимущественно — это монеты 1843-44-45 годов. Моя версия: "клад" кто-то потерял, потому что нет следов, которые свидетельствуют о том, что его прикопали в земле", – рассказывает нам Владимир Савицкий.

Одна из найденных монет

Днями его коллега Александр Ганьшин, научный сотрудник Национального заповедника "София Киевская" нашел еще две уникальные монеты в подвале Трапезной. Они на полвека старше предыдущих. Одна из них датируется 1799 годом.

Найденные археологами монеты

А самая старая монета, которую нашли в подвале – это рижский солид из низкопробного серебра. Эти монеты чеканили при шведском короле Карле XI. Они очень маленькие по размеру.

Самая старая монета, которую нашли в подвале – рижский солид

"Одно из мест, где чеканили деньги для короля, была Рига. Карл XI был на троне до 1697 года, интересно, что именно в этот год сгорела деревянная Трапезная церковь, а солид нашли как раз в слое пола, который горел. Как эта монета попала в подвал – загадка, потому что больше артефактов этого периода мы здесь не обнаружили. Хотя такие монеты могли быть в обращении и в начале 18 века", — рассказывает о находке Владимир Савицкий.

Духи и украшения

В подвале Трапезной нашли много стеклянных бутылочек, они служили посудой для лекарств и духов.

"Вот самый яркий экземпляр. Здесь даже сохранились остатки бумажной этикетки с изображением женщины, рядом с ней играющий на лире мужчина, а также надпись: "Цветочный одеколон". Снизу торговый знак первой парфюмерной фабрики тогдашней империи. Она находилась в Москве, а продукция расходилась по всем городам. Фабрика была основана в 1847 году и существовала до революции. Советская власть превратила ее в мыловаренный завод. Скорее всего, парфюмерией пользовались женщины, которые заходили в подвал", — добавляет Владимир Савицкий.

Цветочный одеколон

Запаха от духов не осталось, ведь бутылочка долго пролежала в земле. Кроме нее ученые обнаружили в подвале женские украшения.

"А вот и немного красоты — женское кольцо, оно изготовлено из серебра, найдено в слое пола 18 века, как и монеты. Перстень украшен двумя камушками — белый, красный, а третий, к сожалению, потерян. Пока нам точно не известно — драгоценное это кольцо, или нет. Точно узнаем после реставрации. Хозяйка потеряла кольцо уже после того, как в Трапезной был пожар", — рассказывает Владимир.

Женское кольцо

Пили бальзам из Риги

Одна из необычных находок – свинцовая пломба от бутылки от рижского бальзама. На ней написано "Черный рижский бальзам", и указан год основания компании — 1846.

Свинцовая пломба от бутылки бальзама

"Скорее всего напиток привезли в подарок киевским митрополитам. А вот свинцовая пломба пролежала в подвале до наших дней. Кстати, такой бальзам в глиняных бутылках и сейчас продают в магазинах Киева", — добавляет ученый.

Крестик и медальон

В полу подвала археологи обнаружили крестик и медальон с изображением Антония и Феодосия, а также подсвечник 19 века.

"Подсвечник лежал в северо-западном углу подвала. На нем есть резьба, то есть он вкручивался на какое-то основание, возможно, там было несколько таких, и они стояли в храме, а затем этот подсвечник кто-то занес в подвал", — говорит Владимир Савицкий.

Подсвечник найденный в северо-западном углу подвала

Пули и штык-нож

А самая воинственная находка из подвала Трапезной — штык-нож от ружья Мосина. Такие использовались в Первую мировую и Гражданскую войны. Его обнаружили в полу 19 века. Самого ружья ученые не нашли, но говорят, что в подвале находили много свинцовых пуль и гильз. Скорее всего, здесь стреляли из оружия. Штык-нож тоже реставрируют и выставят в качестве экспоната будущего музея, который откроют в подвале Трапезной.

Владимир Савицкий: "Найденный в подвале штык-нож реставрируют"

Стоит отметить, что археологические работы в Трапезной только на своем экваторе, поэтому самое интересное еще впереди.

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