Отключение света: глава "Укрэнерго" объяснил, какими будут графики

Графики отключений будут просмотрены. Списки потребителей и очередность возможных отключений изменят, чтобы сделать более равномерными.

Продолжительность графиков возможных отключений света в случае массированных атак РФ на энергетические объекты зависит от того, каким в этот день будет потребление и какими будут возможности электростанций.

Об этом в эфире телемарафона рассказал глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Также читайте Могут вырасти втрое: какими будут новые тарифы на газ и электроэнергию для украинцев

"Зависит от того, каким может быть дефицит мощности в системе в целом. Если он будет невелик, это не должно быть 4 часа, если он будет больше, это может быть 4 часа или может быть какая-то другая величина. Это вопрос не к самим графикам, а какое у нас будет потребление в конкретный день и какие будут возможности наших электростанций выработать эту электроэнергию", – пояснил Кудрицкий.

По его словам, графики отключений будут пересмотрены. Списки потребителей и очередность возможных отключений изменят, чтобы сделать более равномерными.

"Наверное, полностью идеальной равномерности достичь нельзя, но более равномерными сделать их можно и в том числе за счет того, что сейчас местные власти имеют гораздо лучшее обеспечение автономными источниками питания, в частности дизельными генераторами, которые могут питать объекты критической инфраструктуры", – отметил глава "Укрэнерго".

Ранее в "Укрэнерго" рассказали, сколько нужно еще денег на восстановление энергосистемы.

Читайте также: