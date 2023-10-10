Леся Никитюк в ярком мини-платье прогулялась по лесу со своим любимцем

Звезда успела сделать несколько фото во время поездки.

Телеведущая Леся Никитюк показала, как провела время вместе со своим домашним питомцем.

Знаменитость взяла свою собачку по имени Рафик и отправилась вместе с ней на прогулку в лес. Хорошими фотографиями среди осенних деревьев на берегу озера Никитюк поделилась на своей странице в Instagram.

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Для прогуялки Леся выбрала стильное спортивное мини-платье яркого салатового цвета. В комплекте к наряду ведущей была сумочка на пояс.

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

"А Рафик знает куда водить телочок", — пошутила в подписи к фото Никитюк.

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Поклонники наделали комплиментам ее яркому образу и красивым фото: "Цвет просто огонь и Леся тоже", "Красавица, как всегда", "Какая же она невероятная", "Наша подольская красавица", "Какая красивая".

Напомним, на днях Леся Никитюк похвасталась находками с хмельницкого базара и даже нашла кое-что для Нади Дорофеевой.

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