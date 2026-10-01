"Укрэнерго" обратилось с предупреждением к жителям Киева и нескольких областей: что с отключениями

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Новые российские удары оставили без света потребителей в ряде регионов Украины 1 октября. Энергетики призвали жителей Киева и соседних областей ограничить использование мощных электроприборов вечером.

Об этом сообщило «Укрэнерго».

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Российские войска продолжают наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины. Из-за вражеских обстрелов на утро 1 октября новые обесточения зафиксированы в Харьковской, Сумской, Черниговской, Ровенской и Кировоградской областях. Аварийно-восстановительные работы проводят там, где это разрешает ситуация с безопасностью.

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В то же время не вводили анонсированное накануне вынужденное применение почасовых графиков отключений света для бытовых потребителей и ограничения мощности для промышленности. Однако в ряде регионов, в частности, в Киеве, Киевской и Житомирской областях, в вечернее время призывают экономно использовать электроэнергию.

«Пожалуйста, ограничьте использование мощных электроприборов в период с 17:00 до 22:00. Это снизит нагрузку на энергосистему и вероятность вынужденного применения ограничений из-за перегрузки поврежденного вражескими обстрелами оборудования», — пояснили в «Укрэнерго».

Уровень потребления электроэнергии вырос. По состоянию на утро 1 октября он был на 2,1% выше, чем в это же время накануне, 30 сентября. Увеличение потребления связывается с облачной погодой в части юго-восточных областей. Поэтому бытовые солнечные электростанции работают менее эффективно.

В «Укрэнерго» призвали перенести использование мощных электроприборов на дневные часы — с 10:00 до 16:00, когда промышленные солнечные электростанции работают наиболее эффективно.

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Отключения света в Украине

Напомним, в результате российской атаки 30 сентября в Украине ввели графики отключения света. В частности, стабилизационные отключения действовали в Киеве и области, где обесточивание зацепило ряд очередей в вечерние часы. В то же время в Житомирской, Сумской и Черниговской областях применили аварийные отключения электроэнергии.

Накануне «Укрэнерго» анонсировало, что из-за сложной ситуации в энергосистеме и последствий российских атак 1 октября в отдельных регионах Украины вынуждено будут применять меры ограничения потребления. В частности, с 08:00 до 21:00 должны были действовать графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса, а с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 21:00 графики почасовых отключений для всех категорий потребителей объемом 0,5 очереди.

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