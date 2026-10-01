Новые подробности инцидента на рейсе FlyDubai: как пассажиры посадили самолет после резни в кабине

Новые подробности инцидента на рейсе flydubai / © Unsplash

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Пассажирский рейс FDB1073 авиакомпании FlyDubai, следовавший из Объединенных Арабских Эмиратов в Тель-Авив, совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии после кровавой схватки в кабине пилотов. Израильские чиновники подозревают, что это была попытка захватить контроль над самолетом и направить его на падение в рамках теракта.

Рассказываем, какие детали стали известны за последние сутки и что рассказывают очевидцы происшествия. Об этом пишет The Times of Israel.

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Попытка теракта в небе: что известно о кровавом инциденте на борту FlyDubai

На борту находились около 180 пассажиров, большинство из которых — граждане Израиля, в том числе дети. Ни один из пассажиров не получил серьезных травм.

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Пассажиры и их родственники рассказали местным медиа, что второй пилот напал с ножом на капитана судна, после чего самолет потерял управление. Воздушное судно внезапно вошло в стремительное пике, потеряв около 4 267 метров высоты в считанные секунды.

Группа израильских пассажиров смогла силой прорваться в кабину, обезвредить нападающего и стабилизировать самолет. Предполагается, что раненый капитан, даже во время нападения, смог открыть дверь кабины. Пассажир по имени Даниэль рассказал, что после обезвреживания злоумышленника штурвал перехватили двое других пилотов, которые находились на борту как пассажиры вне службы.

Приблизительно через час самолет удалось посадить в Саудовской Аравии.

«Спиральное падение прекратилось. Это продолжалось… не знаю, чувствовалось как вечность, но, думаю, это продолжалось две минуты, по крайней мере, две-три минуты, в течение которых самолет просто пикировал и вертелся как сумасшедший. Ощущение было такое, что все это. Конец. 11 сентября происходит снова», — говорит Даниэль.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в видеообращении заявил следующее:

«Один из пилотов нанес ножевое ранение другому пилоту, и все признаки указывают на то, что он пытался разбить самолет вместе с пассажирами».

Министр обороны Израиля Израэль Кац высказался еще более прямолинейно:

«Это была попытка джихадистского теракта, которую удалось сорвать лишь благодаря мужеству нескольких израильских пассажиров, которые ворвались в кабину, обезвредили террориста и собственными руками вернули контроль над самолетом другому находившемуся там экипажу».

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Крик, кровь в салоне и первая помощь

Пассажир Даниэль убежден, что это был теракт.

«Я слышал крики во время драки и видел кровь на полу выведенного пилота. Эти трое израильтян — настоящие герои. Трудно даже объяснить, насколько героически вели себя», — говорит мужчина.

Другая пассажирка, Мирьям Шира Охайон, описала хаос на борту и отметила, что судно «действительно шло на падение», пока его не спасла «находчивость» людей, обезвредивших второго пилота. По ее словам, на борту оказался врач, который оказал первую медицинскую помощь раненым. Женщина подтвердила, что крови было много, но других травмированных среди пассажиров не было.

На драматических видеокадрах из салона, снятых сразу после нападения, виден окровавленный капитан, лежавший на полу вне кабины, пока пассажиры оказывали ему помощь. Рядом лежал связанный и без сознания второй член экипажа.

В другом видео пассажир со следами крови на лице обратился в камеру и заявил, что обезвредил террориста, а на борту все живы, кроме пилота.

Как удалось обезвредить террориста

Напомним, израильский пассажир Янов Хаюн рассказал, как вместе с еще одним мужчиной проник в кабину пилотов самолета Flydubai и помог обезвредить нападающего, который пытался сломать органы управления и вывести борт из строя.

По словам Хаюна, он увидел злоумышленника между креслами, схватил его, вытащил из кабины и передал другим пассажирам-израильтянам для удерживания, в то время как раненый пилот лежал у двери.

Когда самолет начал резко терять высоту и наклоняться, пассажир вернулся в кабину, схватил штурвал и потащил его на себя, чтобы стабилизировать борт, пока раненый пилот не восстановил контроль над управлением. Хаюн отметил, что действовал благодаря знаниям из канадского документального сериала об авиакатастрофах «Mayday». О своих действиях он лично рассказал премьер-министру Биньямину Нетаньяху по возвращении в Израиль.

Кто был капитаном судна

Капитаном судна оказался гражданин Индии Смит Маччар, а вторым пилотом — гражданин Омана. Получив тяжелые ножевые ранения, Маччар воспользовался «последними каплями сил», чтобы нажать кнопку разблокировки двери кабины, сообщил представитель Нетаньяху Дорон Шпильман. Это позволило людям из салона ворваться внутрь.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в сети X назвал Маччара героем.

«Оказавшись перед лицом высочайшей опасности и, несмотря на тяжелое ранение, он проявил огромное мужество и твердую решимость защитить жизни других. Его доблесть помогла спасти сотни жизней и предотвратить великую трагедию», — заявил Моди.

Индийское посольство сообщило, что Маччара прооперировали в больнице города Табук, его состояние стабильное. Известно, что до FlyDubai он более 11 лет работал в компании SpiceJet.

Реакция власти, международный контекст и отмена рейсов

Саудовская Аравия обеспечила пассажиров едой, напитками и медицинской помощью в терминале аэропорта Табук. В то же время Эр-Рияд отказал Израилю в разрешении направить военные самолеты для эвакуации граждан, поэтому пассажиров вернули в Тель-Авив резервным бортом FlyDubai после проверки нового экипажа израильскими службами.

Официальный Абу-Даби воздержался от обширных комментариев, однако авиарегулятор GCAA подтвердил «инцидент безопасности, который удалось взять под контроль».

Министры иностранных дел Израиля и ОАЭ провели теплый разговор, подчеркнув общую цель бороться с экстремизмом и защищать достижения «Соглашений Авраама».

Авиакомпания FlyDubai приостановила все полеты в и из Израиля на время проведения расследования. В ответ на это израильский флагманский перевозчик El Al сообщил о подготовке специальных репатриационных рейсов по маршруту Дубай — Тель-Авив, которые начнутся в пятницу.

Билеты в одну сторону будут продаваться по фиксированной цене в $249. О намерении возобновить прямые рейсы в Дубай сообщила и компания Arkia.

Что было известно об инциденте вчера: хронология событий

Напомним, утром 30 сентября пассажирский лайнер Boeing 737 MAX авиакомпании FlyDubai, следовавший рейсом FDB1073 из Дубая в Тель-Авив со 174 пассажирами на борту, послал аварийные сигналы 7700 и 7500. Последний свидетельствует о незаконном вмешательстве.

Отсутствие связи с экипажем, нестабильная высота полета и смена курса заставили военно-политическое руководство Израиля, в частности премьера Биньямина Нетаньяху, провести срочные совещания и поднять в воздух истребители для сопровождения.

Причиной чрезвычайной ситуации стала попытка умышленной авиакатастрофы: один из пилотов напал с карманным ножом на капитана судна и пытался захватить штурвал, чтобы направить самолет на падение.

Информация о якобы потасовке между украинским и российским пилотами не подтвердилась. Паника и стремительное пике судна прекратились благодаря решительным действиям пассажиров и второй команды пилотов в гражданской одежде, которые находились в салоне и смогли помешать нападающему.

Очевидцы происшествия рассказывали о хаосе, окровавленной одежде и тяжелом ножевом ранении пилота, из-за которого экипаж временно потерял контроль над управлением. По оценке высокопоставленного израильского чиновника, благодаря вмешательству людей на борту удалось предотвратить масштабный теракт, который мог по результатам сравниться с событиями 11 сентября 2001 года.

После возобновления связи с бортом самолет успешно приземлился в аэропорту города Табук в Саудовской Аравии. Авиакомпания FlyDubai подтвердила факт посадки и приоритет безопасности людей, тогда как власти Израиля и перевозчик прорабатывают вопросы эвакуации пассажиров и возвращения граждан Израиля домой. Пока официальные расследования обстоятельств нападения продолжаются.

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