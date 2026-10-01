Нові подробиці інциденту на рейсі FlyDubai: як пасажири посадили літак після різанини в кабіні

Нові подробиці інциденту на рейсі flydubai / © Unsplash

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Пасажирський рейс FDB1073 авіакомпанії FlyDubai, що прямував з Об’єднаних Арабських Еміратів до Тель-Авіва, здійснив екстрену посадку в Саудівській Аравії після кривавої сутички в кабіні пілотів. Ізраїльські посадовці підозрюють, що це була спроба захопити контроль над літаком і спрямувати його на падіння в межах теракту.

Розповідаємо, які деталі стали відомі за останню добу і що розповідають очевидці події. Про це пише The Times of Israel.

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Спроба теракту в небі: що відомо про кривавий інцидент на борту FlyDubai

На борту перебувало близько 180 пасажирів, більшість із яких — громадяни Ізраїлю, зокрема діти. Жоден із пасажирів не зазнав серйозних травм.

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Пасажири та їхні родичі розповіли місцевим медіа, що другий пілот напав із ножем на капітана судна, після чого літак втратив керування. Повітряне судно раптово увійшло в стрімке піке, втративши близько 4 267 метрів висоти за лічені секунди.

Група ізраїльських пасажирів змогла силою прорватися до кабіни, знешкодити нападника та стабілізувати літак. Припускають, що поранений капітан, навіть під час нападу, зміг відкрити двері кабіни. Пасажир на ім’я Даніель розповів, що після знешкодження зловмисника штурвал перехопили двоє інших пілотів, які перебували на борту як пасажири поза службою.

Приблизно за годину літак вдалося посадити в Саудівській Аравії.

«Спіральне падіння припинилося. Це тривало… не знаю, відчувалося як вічність, але, думаю, це тривало дві хвилини, принаймні дві-три хвилини, протягом яких літак просто пікірував і крутився як божевільний. Відчуття було таке, що це все. Кінець. 11 вересня відбувається знову», — каже Даніель.

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Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу у відеозверненні заявив таке:

«Один із пілотів завдав ножового поранення іншому пілоту, і всі ознаки вказують на те, що він намагався розбити літак разом із пасажирами».

Міністр оборони Ізраїлю Ізраель Кац висловився ще прямолінійніше:

«Це була спроба джихадистського теракту, яку вдалося зірвати лише завдяки мужності кількох ізраїльських пасажирів, які увірвалися до кабіни, знешкодили терориста і власними руками повернули контроль над літаком іншому екіпажу, який перебував там».

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Крик, кров у салоні та перша допомога

Пасажир Даніель переконаний, що це був саме теракт.

«Я чув крики під час бійки і бачив кров на підлозі від пілота, якого вивели. Ті троє ізраїльтян [які знешкодили нападника] — справжні герої. Важко навіть пояснити, наскільки героїчно вони поводилися», — каже чоловік.

Інша пасажирка, Мір’ям Шира Охайон, описала хаос на борту і зазначила, що судно «справді йшло на падіння», поки його не врятувала «винахідливість» людей, які знешкодили другого пілота. За її словами, на борту виявився лікар, який надав першу медичну допомогу пораненим. Жінка підтвердила, що крові було дуже багато, але інших травмованих серед пасажирів не було.

На драматичних відеокадрах із салону, знятих одразу після нападу, видно закривавленого капітана, який лежав на підлозі поза кабіною, поки пасажири надавали йому допомогу. Поруч лежав зв’язаний і непритомний другий член екіпажу.

В іншому відео пасажир зі слідами крові на обличчі звернувся до камери і заявив, що знешкодив терориста, а на борту всі живі, крім пілота.

Як вдалося знешкодити терориста

Нагадаємо, ізраїльський пасажир Янів Хаюн розповів, як разом зі ще одним чоловіком проник до кабіни пілотів літака Flydubai і допоміг знешкодити нападника, який намагався зламати органи керування та вивести борт із ладу.

За словами Хаюна, він побачив зловмисника між кріслами, схопив його, витягнув із кабіни та передав іншим пасажирам-ізраїльтянам для утримання, тоді як поранений пілот лежав біля дверей.

Коли літак почав різко втрачати висоту й нахилятися, пасажир повернувся до кабіни, схопив штурвал і потягнув його на себе, аби стабілізувати борт, аж поки поранений пілот не відновив контроль над керуванням. Хаюн зазначив, що діяв завдяки знанням із канадського документального серіалу про авіакатастрофи «Mayday». Про свої дії він особисто розповів прем’єр-міністру Беньяміну Нетаньягу після повернення до Ізраїлю.

Хто був капітаном судна

Капітаном судна виявився громадянин Індії Сміт Маччар, а другим пілотом — громадянин Оману. Отримавши важкі ножові поранення, Маччар скористався «останніми краплями сил», щоб натиснути кнопку розблокування дверей кабіни, повідомив речник Нетаньягу Дорон Шпільман. Це дозволило людям із салону увірватися всередину.

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді у мережі X назвав Маччара героєм.

«Опинившись перед обличчям найвищої небезпеки і попри важке поранення, він проявив величезну мужність та непохитну рішучість захистити життя інших. Його доблесть допомогла врятувати сотні життів і відвернути велику трагедію», — заявив Моді.

Індійське посольство повідомило, що Маччара прооперували у лікарні міста Табук, його стан стабільний. Відомо, що до FlyDubai він понад 11 років працював у компанії SpiceJet.

Реакція влади, міжнародний контекст та скасування рейсів

Саудівська Аравія забезпечила пасажирів їжею, напоями та медичною допомогою в терміналі аеропорту Табук. Водночас Ер-Ріяд відмовив Ізраїлю у дозволі направити військові літаки для евакуації громадян, тому пасажирів повернули до Тель-Авіва резервним бортом FlyDubai після перевірки нового екіпажу ізраїльськими службами.

Офіційний Абу-Дабі утримався від розлогих коментарів, однак авіарегулятор GCAA підтвердив «безпековий інцидент, який вдалося взяти під контроль».

Міністри закордонних справ Ізраїлю та ОАЕ провели теплу розмову, підкресливши спільну мету боротися з екстремізмом та захищати здобутки «Угод Авраама».

Авіакомпанія FlyDubai призупинила всі польоти до та з Ізраїлю на час проведення розслідування. У відповідь на це ізраїльський флагманський перевізник El Al повідомив про підготовку спеціальних репатріаційних рейсів за маршрутом Дубай — Тель-Авів, які розпочнуться у п’ятницю.

Квитки в один бік продаватимуться за фіксованою ціною $249. Про намір відновити прямі рейси до Дубая повідомила і компанія Arkia.

Що було відомо про інцидент учора: хронологія подій

Нагадаємо, вранці 30 вересня пасажирський лайнер Boeing 737 MAX авіакомпанії FlyDubai, що прямував рейсом FDB1073 із Дубая до Тель-Авіва зі 174 пасажирами на борту, надіслав аварійні сигнали 7700 і 7500. Останній свідчить про незаконне втручання або захоплення судна.

Відсутність зв’язку з екіпажем, нестабільна висота польоту та зміна курсу змусили військово-політичне керівництво Ізраїлю, зокрема прем’єра Беньяміна Нетаньягу, провести термінові наради та підняти в повітря винищувачі для супроводу.

Причиною надзвичайної ситуації стала спроба навмисної авіакатастрофи: один із пілотів напав із кишеньковим ножем на капітана судна, і намагався захопити штурвал, щоб спрямувати літак на падіння.

Інформація про нібито бійку між українським і російським пілотами не підтвердилася. Натомість паніка та стрімке піке судна припинилися завдяки рішучим діям пасажирів і другої команди пілотів у цивільному одязі, які перебували в салоні та змогли завадити нападнику.

Очевидці події розповідали про хаос, закривавлений одяг та важке ножове поранення пілота, через яке екіпаж тимчасово втратив контроль над керуванням. За оцінкою високопоставленого ізраїльського посадовця, завдяки втручанню людей на борту вдалося запобігти масштабному теракту, що міг за наслідками зрівнятися з подіями 11 вересня 2001 року.

Після відновлення зв’язку з бортом літак успішно приземлився в аеропорту міста Табук у Саудівській Аравії. Авіакомпанія FlyDubai підтвердила факт посадки та пріоритет безпеки людей, тоді як влада Ізраїлю та перевізник опрацьовують питання евакуації пасажирів і повернення громадян Ізраїлю додому. Наразі офіційні розслідування обставин нападу тривають.

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