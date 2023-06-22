Какой город сочли самым удобным для жизни — обновленный рейтинг

Economist Intelligence Unit (EIU) опубликовал рейтинг самых удобных для жизни городов мира за 2023 год, и Вена снова заняла первое место.

EIU, дочерняя организация The Economist, составила рейтинг 173 самых удобных для жизни городов во всем мире по ряду важных факторов, включая здравоохранение, образование, стабильность, инфраструктуру и окружающую среду.

Об этом пишет CNN.

Вена получила первое место в Глобальном индексе удобства проживания EIU, получив похвалу за надежную инфраструктуру, выдающуюся культуру и развлечения, а также безупречные образовательные и медицинские услуги.

Городу, в течение многих лет несколько раз занимавшему первые позиции, с небольшим отрывом следовал датский Копенгаген, сохранивший вторую позицию.

Большие возвращения

В то время как австралийские Мельбурн и Сидней опустились в списке за последние годы, причем Сидней недавно выбыл из топ-10, а Мельбурн сравнялся на 10-м месте с японской Осакой в ​​2022 году, оба снова подскочили, заняв третье и четвертое места соответственно.

Канада была хорошо представлена ​​в этом году, три ее города – Калгари, Ванкувер и Торонто – попали в топ-10.

Тем временем Швейцария получила два места в десятке лучших: Цюрих занял шестое место, а Женева разделила седьмое место из Калгари.

Замыкает первую десятку Осака, рейтинги которой в культуре и окружающей среде незначительно повысились из-за отмены ограничений, связанных с Covid.

"Отмена ограничений, связанных с COVID-19, в целом способствовала улучшению условий жизни во всем мире в 2023 году", — сказал Упасана Датт, руководитель отдела индекса комфортности проживания в EIU.

Он добавил: “Образование стало более качественным благодаря возвращению детей в школы вместе со значительным уменьшением нагрузки на больницы и системы здравоохранения, с некоторыми заметными улучшениями в развивающихся городах Азии и Ближнего Востока. Поскольку политическая и экономическая ось мира продолжает смещаться на восток, мы ожидаем, что города в этих регионах будут медленно двигаться вверх в нашем рейтинге удобства для жизни”.

Движущие силы

Несмотря на то, что Европа показала себя сильной в рейтинге, европейские города также преобладают в списке городов, наиболее потерявших позиции в этом году.

Столица Великобритании Лондон и столица Швеции Стокгольм оказались в списке потерявших позиции городов, причем первый город упал на 12 позиций и занял 46-е место, а второй город снизился на 22 позиции и опустился на 43-е место.

Впервые, появившись в рейтинге в 2022 году на 35-м месте, столица Шотландии Эдинбург в этом году упала на 58-ю позицию.

"Ни один из этих городов не наблюдал особо резкого снижения своих показателей индекса, но им не удалось достичь успехов, которых многие другие города, особенно в Азии, достигли в прошлом году", — говорится в отчете.

Средний показатель индекса в 172 городах (без Киева в Украине) достиг 76,2 из 100, что является самым высоким показателем за 15 лет.

Согласно отчету, наиболее улучшились показатели в сфере здравоохранения, тогда как показатели в образовании, культуре и развлечениях и инфраструктуре также выше.

Снижение стабильности

Однако стабильность испытала "незначительное" снижение из-за "случаев гражданских беспорядков во многих городах на фоне кризиса стоимости жизни, а также из-за роста преступности в некоторых городах".

"Из пяти категорий, охваченных нашим индексом, только стабильность испытала снижение", — говорит Барсали Бхаттачария, менеджер по отраслевым исследованиям EIU.

“Нарушения общественного порядка и экономические трудности также привели к увеличению случаев преступности в некоторых городах, и это будет оставаться риском в будущем. Все это свидетельствует о том, что показатели стабильности в нашем индексе жизнеспособности вряд ли быстро восстановятся», – прокомментировал он.

Популярное место, на котором расположен знаменитый пляж Вайкики, в этом году поднялось на шесть позиций благодаря улучшению оценок в сфере здравоохранения, частично из-за устранения нагрузки на систему здравоохранения, связанного с COVID.

Однако соседние города США Сан-Диего, занимающий 61 место в списке, и Лос-Анджелес, 57, опустились на 17 позиций.

В этом году в нижней части списка не произошло незначительных изменений: города, пострадавшие от постоянных гражданских беспорядков и военных конфликтов, среди других проблем получили самые низкие баллы.

Алжир, ливийский Триполи и сирийский Дамаск вошли в тройку самых подходящих для жизни городов в мире.

В Дамаске, одном из городов с самыми низкими рейтингами в опросе, в этом году не произошло улучшения показателей качества жизни.

Однако украинский город Киев, которого не было в списке 2022 из-за вторжения России в феврале 2022 года, в этом году опустился в списке из-за прямого влияния войны, и теперь занимает 165-е место.

“Война в Украине и вызванные ею экономические и политические срывы оказывают негативное влияние на жизнь во многих европейских городах. Неудивительно, что это заметно в столице Украины Киеве, который снова присоединяется к опросу этого года”, — говорится в отчете.

Глобальный индекс комфортности проживания за 2023 год: 10 лучших городов

1. Вена, Австрия

2. Копенгаген, Дания

3. Мельбурн, Австралия

4. Сидней, Австралия

5. Ванкувер, Канада

6. Цюрих, Швейцария

7. Калгари, Канада

7. Женева, Швейцария

9. Торонто, Канада

10. Осака, Япония

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