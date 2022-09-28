Йодид калия – препарат против радиации, можно ли пить его для профилактики

Йодид калия — препарат, который может защитить от радиации, но навредить при использовании в профилактических целях. Когда и в каких дозах принимать иод калия, чем он опасен, читайте в материале ТСН.ua

Россия на фоне ядерных угроз производит срочную закупку калия йодида. Этот препарат пользуется большим спросом среди украинцев. Но врачи предупреждают об опасности использования йода в целях рофилактики.

Йодид калия – для чего нужен

Калия йодид – препарат для лечения заболеваний щитовидной железы. Йодид калия помогает при дефиците йода в организме, нормализует синтез гормонов щитовидной железы трийодтиронина (Т3) и тироксина (Т4). Он также нормализует показатели соотношения Т3/Т4, подавляя синтез тиреоидных гормонов. Калия йодид снижает риск развития рака и других патологий щитовидной железы, то есть защищает только щитовидную железу, но не защищает другие органы и ткани.

Йодид калия принимают для защиты щитовидной железы при повышенном радиационном фоне и определенных радиоактивных фармацевтических препаратов. Вещество препятствует поглощению радиоактивных изотопов йода щитовидной железой. То есть препарат используют для защиты от воздействия радиационного облучения, например, при авариях на атомных станциях, ядерном взрыве.

Почему нельзя принимать калий йодид для "профилактики"

Йодистый калий является средством экстренной профилактики, которое вводится в организм только по факту радиационной аварии и при воздействии на человека радиоактивных изотопов йода. Как отмечает Минздрав, препарат нужно пить только при реальной опасности радиационного заражения.

Пить таблетки йодида калия с профилактической целью заранее недопустимо, бессистемный прием может привести к нарушениям функций щитовидной железы, появлению побочных симптомов.

Назначенная врачом схема приема йодида калия поможет при дефиците йода в организме, а при радиационной опасности йодид калия принимается разово в момент самого радиационного события. Однократное введение йодсодержащих препаратов и, как следствие, временная блокада функции щитовидной железы практически не повлияет на состояние здоровья детей и взрослых.

Когда принимать калий йодид для защиты от радиации

Чтобы выпить йодид калия нужно дождаться официального оповещения. Сообщение поступит от органов власти и ГСЧС по радио, телевидению на официальных сайтах.

Оптимально принять йодид калия за 6 часов до радиационного выброса, но из-за невозможности спрогнозировать такую ситуацию таблетки допустимо выпить в течение 6 часов от начала воздействия радиоактивного йода. Позднее введение препарата опасно для здоровья. Экстренная профилактика йодидом калия осуществляется однократно, если нет дополнительных официальных указаний.

Дозировка йодида калия

По информации Минздрава, пить йодид калия необходимо в зависимости от возраста:

младенцам до одного месяца (детям на грудном вскармливании) – 16 мг,

детям от одного месяца до трех лет – 32 мг,

от 3-х до 12 лет – 62,5 мг,

подросткам от 13 до 18 лет, взрослым до 40 лет, беременным и кормящим матерям — 125 мг

йодид калия

Кому йодид калия противопоказан

Людям в возрасте от 40 лет не рекомендуется пить йодид калия, поскольку в этом возрасте щитовидная железа перестает накапливать радиоактивный йод.

Если женщина старше 40 лет беременна или кормит грудью ей нужно принимать йод. Во время беременности и кормления грудью щитовидная железа женщины активнее, чем у небеременных женщин, и количество поглощаемого радиоактивного йода увеличивается.

Людям с полностью удаленной щитовидной железой таблетки йода принимать не следует. Если было частичное удаление, необходимо предварительно проконсультироваться с лечащим врачом.

Препарат противопоказан при аллергии на компоненты препарата, болезнях щитовидки, дерматологических заболеваниях.

Есть ли альтернатива йодиду калия

Йодид калия нельзя ничем заменить — популярные йодные растворы как спиртовой раствор йода, раствор Люголя, повидон-йода, так и "народные" средства профилактики как йодная сеточка, часто используемые при йододефиците йодомарин не защитят щитовку в случае радиационного заражения. Все они содержат в сотни раз наименьшую дозу йода, чем нужно для профилактики облучения. Прием указанных препаратов в лучшем случае не принесет никакого эффекта, в худшем же – повредит (химические ожоги полости рта, пищевода и т.п.).

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