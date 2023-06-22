Папа Римский имеет проблемы с дыханием, но "еще жив"

После перенесенной операции под общим наркозом глава Католической церкви не смог зачитать речь.

В четверг, 22 июня, Папа Римский Франциск из-за трудностей с дыханием не смог выступить на конференции Католической Восточной Церкви, сказав, что делегаты вместо этого получат текст его речи.

Об этом сообщает Reuters.

"Я все еще нахожусь под действием анестезии, мое дыхание плохое", — сказал Франциск.

На вопрос доброжелателя, как он себя чувствует, 86-летний глава Католической церкви ответил: "Я еще жив".

Папа Римский все еще восстанавливается после операции на кишечнике, которую он перенес 7 июня. Он провел девять дней в больнице, восстанавливаясь, и имел насыщенный график после возвращения в Ватикан в прошлую пятницу.

Вчера, 21 июня, он принял президента Бразилии, а 20 июня – президента Кубы. Однако общую аудиенцию в среду, 21 июня, отменили досрочно, чтобы он мог продолжить выздоровление.

Сегодня утром Папа снова продемонстрировал признаки усталости. После первой речи, которую прочитал понтифик на конференции Католической Восточной Церкви, он отказался от второго обращения, передав его текст присутствующим.

Издание Aleteia напомнило, что Папа Римский, у которого отсутствует часть легкого, поскольку он перенес серьезную инфекцию в юности, в этом году уже были проблемы с дыханием. 29 марта его срочно доставили в больницу Джемелли, где врачи поставили ему диагноз "инфекционный бронхит". Он прошел лечение антибиотиками и покинул больницу 1 апреля.

Напомним, 7 июня Папа Римский Франциск был госпитализирован в больницу в Риме, где ему провели операцию на кишечнике. 86-летний понтифик был оперирован под общим наркозом.

Читайте также: