Папа Римський має проблеми з диханням, але “ще живий”

Після перенесеної операції під загальним наркозом голова Католицької церкви не зміг зачитати промову.

У четвер, 22 червня, Папа Римський Франциск через труднощі з диханням не зміг виступити на конференції Католицької Східної Церкви, сказавши, що делегати замість цього отримають текст його промови.

Про це повідомляє Reuters.

"Я все ще перебуваю під дією анестезії, моє дихання погане", — сказав Франциск.

На запитання доброзичливця, як він почувається, 86-річний голова Католицької церкви відповів: "Я ще живий".

Папа Римський все ще відновлюється після операції на кишківнику, яку він переніс 7 червня. Він провів дев'ять днів у лікарні, відновлюючись, і мав насичений графік після повернення до Ватикану минулої п'ятниці.

Вчора, 21 червня, він прийняв президента Бразилії, а 20 червня – президента Куби. Однак загальну аудієнцію в середу, 21 червня, скасували достроково, щоб він міг продовжити одужання.

Сьогодні вранці Папа знову продемонстрував ознаки втоми. Після першої промови, яку понтифік прочитав на конференції Католицької Східної Церкви, він відмовився від другого звернення, передавши його текст присутнім.

Видання Aleteia нагадало, що Папа Римський, у якого відсутня частина легені, оскільки він переніс серйозну інфекцію в юності, цього року вже мав проблеми з диханням. 29 березня його терміново доставили в лікарню Джемеллі, де лікарі поставили йому діагноз "інфекційний бронхіт". Він пройшов лікування антибіотиками та покинув лікарню 1 квітня.

Нагадаємо, 7 червня Папа Римський Франциск був госпіталізований до лікарні у Римі, де йому провели операцію на кишківнику. 86-річного понтифіка оперували під загальним наркозом.

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