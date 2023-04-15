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Стало відомо, хто розповідає Папі Римському про війну Росії проти України

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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Час на прочитання
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Стало відомо, хто розповідає Папі Римському про війну Росії проти України

Фото: Associated Press

Посол України у Ватикані розповів, звідки Папа Римський отримує інформацію про війну.

Одним із джерел інформації про війну в Україні, яку отримує Папа Римський, є посол Росії у Ватикані Олександр Авдєєв, але є й багато інших джерел.  

Про це в ефірі Radio NV розповів посол України у Ватикані Андрій Юраш.

За його словами, з російського боку Папа Римський має багато неформальних контактів.

"Наприклад, відомий контакт, такий Севастьянов є, представник російський старообрядців, який є в особистій дружбі із Папою. І він саме через Севастьянова доносить певні меседжі до Росії, Севастьянов їх озвучує і навпаки", – розповів він.

Юраш зазначив, що Папа Франциск намагається диверсифікувати джерела отримання інформації.

Протягом минулого року посольство України у Ватикані надіслало більше формальних вербальних нот, ніж за попередні 30 років дипломатичних відносин.

"Крім того, Папа зустрічається з церковними діячами з українського боку найвищого рівня, наприклад, з Блаженнішим Святославом нещодавно зустрічався, з Всеукраїнською Радою Церков, з окремими діячами. Так само він зустрічається з приватними особами. Відомо, хто з українського боку є в близьких контактах з Папою. Подібне є щось і з російського боку", – зазначив дипломат.

Нагадаємо, у Ватикані знову вдалися примиряти українців і росіян, залучивши їх до Хресної ходи, яка відбулась ввечері 7 квітня.

У неділю, 9 квітня, коли велика кількість християн у всьому світі святкує католицький Великдень, Папа Римський Франциск у традиційному посланні попросив у Бога допомогти українському народу та вилити на російський народ “пасхальне світло”, тобто  допомогти йому зрозуміти правду про війну, яку Росія принесла в Україну.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
242
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