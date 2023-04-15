Трюдо заявив, що не сумнівається у перемозі України у війні

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що не має сумнівів у перемозі України у війні, яку розв'язала Російська Федерація.

Про це він сказав під час спілкування з пресою, повідомляє "Укрінформ".

"Я не маю жодного сумніву й повністю впевнений, що Україна переможе", — заявив Трюдо.

За його словами, Канада буде продовжувати підтримку України. Оттава "ніколи не залишатиметься осторонь", наголосив канадський прем'єр.

"Ми й надалі надаватимемо військову, економічну, гуманітарну, торговельну й комерційну підтримку, займатимемося зерном і працюватимемо із друзями над розбудовою успішного майбутнього для себе й усіх тих, хто поділяє наші цінності", - заявив Джастін Трюдо.

Нагадаємо, днями стало відомо про новий пакет оборонної допомоги для України від Канади. Зокрема, Міністерство оборони відправить ЗСУ 21 тис. автоматів, 38 кулеметів та понад 2,4 млн набоїв.

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